Urban Art im Weltkulturerbe – Das wohl spannendste Ausstellungsareal Deutschlands für die Streetart wird gerade an der Völklinger Hütte bespielt +++ Keine Panik! – Natascha Moschini erforscht in Stuttgart tänzerisch und mit Handkamera die Angst an sich und wie man sie in Bilder fassen kann +++ Fotografierte Wimmelbilder – Manchmal drängeln sich die Menschen bei ihm, manchmal fehlen sie ganz - Besuch beim Fotografen Rainer Zerback in Ludwigshafen +++ Das große Öko-Theater – In Kaiserslautern wird die Geschichte von „Moby Dick“ klimaneutral auf die Bühne gebracht, nicht einmal die Probenräume werden geheizt +++ Kulturtipps – Sean Scully Ausstellung in Koblenz, Jazzfestival in Tübingen, Frauen im Breakdance +++ Indie-Pop trifft Chor – die Berliner Sängerin Marlène hat sich auf ihrer neuen Tour in jeder Stadt einen Begleitchor gesucht. In Mainz den Frauenchor Neustadt