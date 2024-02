Die Indie-Rock Band Kabinett aus Mannheim hat es in die Masterclass des Kompetenzzentrums Popularmusik Rheinland-Pfalz geschafft. Seitdem feilt sie mit Profis an ihrer Musik, Performance und der Buchhaltung. Eben all dem, was man braucht, wenn man ausschließlich von seiner Musik leben möchte.

Wie läuft das mit der Buchhaltung? Und wie geht das mit der Steuererklärung als Profimusiker? Antworten auf diese und weitere Fragen bekommt die Mannheimer Band Kabinett in der Pop-Masterclass Rheinland-Pfalz. Pressestelle Laura Vollweiler Kann man eine Karriere als Popstar planen? Nein, eher nicht. Oder zumindest nur bedingt. Schon aufgrund der reinen Masse an Musikschaffenden ist es schwierig, sich langfristig als Band oder Solokünstler im Musikbusiness durchzusetzen, selbst wenn die Musik vermeintlich massentauglich ist. Die größten Herausforderungen für junge Musizierende ist die Sichtbarkeit und Hörbarkeit. Das hält das Kompetenzzentrum Popularmusik Rheinland-Pfalz nicht davon ab, ausgewählten Newcomer*innen in einer sogenannten Masterclass zumindest das Rüstzeug mit auf den Weg zu geben, das man als Band braucht, um durchstarten und sich etablieren zu können. Kompetenzzentrum Popularmusik Rheinland-Pfalz bietet eine Masterclass für angehende Popstars an: die „pop rlp masterclass“. Annegret Hirschmann/ pop rlp „pop rlp masterclass“: Ein High-Level-Coachingprogramm Allerdings sind die Auswahlkriterien hart. Gefördert wird nur, wenn die entsprechende Energie und das Durchhaltevermögen spürbar sind, erklärt Markus Graf, Vorsitzender des Kompetenzzentrums Popularmusik. Musiker*innen, die aufgenommen werden, müssen zeigen, dass sie ernsthafte Ambitionen haben, sich auf dem harten Musikmarkt durchsetzen zu wollen. Sonst haben sie mit ihrer Bewerbung keinen Erfolg. Was ist die „pop rlp masterclass“? Die „pop rlp masterclass“ ist ein High Level Music Coaching und Networking Programm in Rheinland-Pfalz und basiert auf einem Coachingprogramm für junge Musiker*innen und Bands in Rheinland-Pfalz. Ziel ist es, Newcomer*innen der Musikszene mit erfahrenen Branchenexpert*innen, sowie regionalen Fördereinrichtungen zu vernetzen. So soll ihnen der Einstieg in die Musikbranche und deren Umfeld erleichtert werden. Träger des federführenden Kompetenzzentrums Popularmusik Rheinland-Pfalz ist die Landesarbeitsgemeinschaft Rock & Pop in Rheinland-Pfalz e.V., ein eingetragener Verein mit Sitz in Koblenz. Partnerschaften bestehen unter anderem etwa mit dem Kultusministerium Rheinland-Pfalz, dem Kultursommer Rheinland-Pfalz oder dem Landesmusikrat. Mannheimer Band Kabinett ist am Ende der Masterclass angekommen Die fünfköpfige Indie-Rockband Kabinett aus Mannheim ist am Ende der aktuellen Masterclass angekommen, die bei den Basics anfängt: Wie melde ich mich beim Finanzamt an? Wie schreibe ich eine Rechnung? Wie macht Buchhaltung wirklich Sinn? Wer ernsthaft auf eine Musikkarriere setzt, muss wissen, dass er mehrere Jobs gleichzeitig hat. Vom Musikmachen leben, ist in diesem Stadium erst mal nicht möglich. „Das heißt, man braucht einen Job, um Einkommen zu generieren, man hat den kreativen Job des Musikers, der Musikerin und noch den Business-Bereich am Hacken”, erklärt Markus Graf die Mehrfachbelastung, die auf die Geförderten zukommt. Kabinett – Blueberry Lips: Wie wird man mit der eigenen Musik erfolgreich? In den vergangenen zwölf Monaten hat Kabinett Coaches, Expert*innen und Studiozeit bekommen, um an ihrer Musik, ihrem Marketing, aber eben auch an ihrer Buchhaltung zu feilen. Für die Band definitiv ein Jackpot, denn so spart sie sich im Idealfall die schmerzhaften Erfahrungen reiner Autodidakten. „Die Hilfe, die man da bekommt, oder die Eindrücke, die man von erfahrenen Leuten bekommt, wie das dann, in unserem Fall vor allem beim Thema Professionalisierung, weitergehen kann und müsste – das würden wir von uns aus einfach nie lernen sonst“, sagt Lukas von Kabinett. Zwölf Monate lang bekommen angehende Popmusiker*innen wie die Band Kabinett Unterstützung in der Masterclass: etwa Coachings, Kontakte zu Expert*innen und Studiozeit. Annegret Hirschmann/ pop rlp Manchmal hilft Glück – oder: das richtige Lied zur richtigen Zeit Anfang Januar 2024 hat die Musikerin Soffie einen Songschnipsel auf TikTok hochgeladen. „Für immer Frühling“ ging viral und wurde für viele zu sowas wie eine Hymne gegen Rechts. Backnang Protestsong aus Mannheim Soffies viraler TikTok-Hit: Wer ist die Musikerin hinter „Für immer Frühling“? Musikerin Soffie aus Mannheim hat DEN Protestsong der Demos gegen rechts 2024 geschrieben. Dabei war das gar nicht so gedacht. Wie es dazu kam und was die 24-Jährige sonst noch antreibt. 17:30 Uhr SWR Kultur SWR Besser kann eine Musikkarriere natürlich nicht anfangen, aber angesagt zu bleiben, ist eine große Herausforderung. Nur mit harter Arbeit kann man sich als Band etablieren Am Ende geht es vor allem darum, als Band sichtbar zu sein und zu bleiben. Auf den gängigen Plattformen, aber vor allem durch Live-Auftritte. An die kommt man ohne gutes Netzwerk nur schwer. Auch da hilft das Team um Markus Graf den Neueinsteiger*innen. Am Ende der Masterclass wird ein hochwertiges Live-Performance-Musikvideo produziert. Potentielle Veranstalter wollen nicht nur hören, ob eine Band gut klingt, sondern auch sehen, wie sie auf der Bühne wirkt, bevor sie gebucht wird. Ein hochwertiges Live-Performance-Musikvideo wird am Ende der Masterclass produziert, denn potenzielle Veranstalter wollen nicht nur wissen, wie eine Band klingt, sondern auch, wie präsent sie auf der Bühne sind. Annegret Hirschmann/ pop rlp Gerade am Anfang helfen die richtigen Kontakte: zu anderen Musiker*innen, Produzent*innen und Promoter*innen. Denn der Weg zu einer erfolgreichen Pop-Musik-Karriere ist harte Arbeit – und viel mehr als nur Musik machen. „Es gibt Bands, die brauchen Unterstützung in Sachen Marketing/Promo. Da haben wir die entsprechenden Kontakte. Und wir haben natürlich über die Jahre ein sehr großes Expert*innen-Netzwerk, auf das wir komplett zurückgreifen können, egal, um welchen Bereich es geht”, erläutert Markus Graf. Das Konzept geht auf Natürlich gibt es keine Erfolgsgarantie, dass man direkt nach der Masterclass durchstartet, aber drei der vier letzten Gewinner des renommierten und bundesweiten „Local Heroes“-Musikwettbewerbs kamen aus der Schmiede von Markus Graf und Co. Das kann ja eigentlich kein Zufall sein. Vermutlich liegt es vor allem an der „bedarfsgerechten“ Unterstützung durch das Kompetenzzentrum Popularmusik Rheinland-Pfalz. Bundessiegerin bei „Local Heroes“ 2023: Kat Kit alias Katrin Meier aus dem pfälzischen Quirnbach: Im Mai geht Kabinett dann auf Tour. Danach wollen die fünf Jungs neue Songs schreiben, als Band wachsen, mehr Leute erreichen und langfristig damit Geld verdienen. Das Know-How haben sie jetzt, was sie noch brauchen, ist jede Menge Glück.