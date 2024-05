Steffen König ist Autor und Reporter beim TV-Kulturmagazin “SWR Kultur” und erkundet für die SWR Reihe „Outdoor-Liebe“ Freizeitaktivitäten im Sendegebiet. Vor der Kamera hat er schon mehrere Reportageformate präsentiert.

Steffen König, Autor und Redakteur, SWR Kultur SWR

Journalist zu sein bedeutet für Steffen König vor allem, interessante Geschichten zu erzählen. Das Schönste an seinem Job: in andere Lebensrealitäten eintauchen zu können. Im besten Fall hautnah als Reporter vor der Kamera.

Aufgewachsen in Ravensburg und Kornwestheim, ist er, nach zahlreichen Praktika und seinem Studium (Philosophie und Journalismus und Technik der elektronischen Medien) in Karlsruhe, beim SWR in Baden-Baden gelandet. Bei der Jugendsendung DASDING.tv konnte er sich mit anderen jungen Medienschaffenden in allen Bereichen des Fernsehmachens austoben.

Seit über 15 Jahren arbeitet Steffen König als Fernsehjournalist, Moderator und Sprecher. Im Moment ist er Autor und Reporter beim Kulturmagazin “SWR Kultur” und erkundet für „Outdoor-Liebe“ Freizeitaktivitäten im Sendegebiet. Vor der Kamera hat er mehrere Reportageformate im SWR Fernsehen präsentiert. Unter anderem “Was glaubt Deutschland”, “Expedition in die Heimat” und “Mission Mittendrin“.

Wenn er nicht im Büro das nächste Thema recherchiert oder auf Dreh ist, kann man ihn auf dem Spielplatz, im Schwarzwald oder auf dem Basketballplatz finden. Als dreifach-Papa ist die freie Zeit aber meistens ohnehin fremdbestimmt. Aber das ist ja auch gut so.