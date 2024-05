Von den Straßen New Yorks auf die große Sportbühne: Breakdance beziehungsweise Breaking wird olympisch. Das hat noch kein Tanzsport davor geschafft. Ein Meilenstein für das Breaking, das seinen Ursprung auf den Straßen der Bronx in New York hat. Was man über die neue olympische Disziplin wissen sollte und welche Begriffe im Breaking wichtig werden, erfahren Sie in diesem Glossar.

Das sind die wichtigsten Begriffe und Regeln im Breaking: Breaking

Breaker, B-Boy, B-Girl

Crew

Moves

Style

Battle

Cypher

Tabus per Handzeichen Breaking Breakdance nennt man korrekterweise Breaking. Dabei führen die Tänzer*innen während der instrumentalen Pausen eines Liedes verschiedene Tanzschritte aus. Breaking ist eine akrobatische Tanzform, die in den 1970er Jahren im New Yorker Stadtteil „The Bronx“ entstanden ist. Die Tänzer*innen tanzten Breaking auch, um ihren Frust über die Lebensumstände in den Ghettos rauszulassen. Die Begriffe Breakdance und Breakdancing sind übrigens von den Medien erfunden. Breaker, B-Boys und B-Girls Die Menschen, die den Tanzstil Breaking praktizieren, nennt man B-Boys, B-Girls und Breaker – wobei letzterer der geschlechtsneutrale Überbegriff für alle B-Boys- und B-Girls ist. Das B steht für Breaking. B-Boys und B-Girls sind also Break-Boys und Break-Girls. Crew Eine Crew bilden B-Girls und B-Boys, die sich als Team unter einem Crewnamen zusammenschließen. In der Regel sind es Breaker aus der gleichen Region. Es können aber auch Mitglieder aus der ganzen Welt sein. Gehört man einer Crew an, ist das verpflichtend und offiziell. Man trainiert zusammen, tritt zusammen bei Wettkämpfen an und unterstützt sich gegenseitig. Moves Die Moves, also die Tanzbewegungen, kategorisiert man in fünf Bereiche: „Top-Rock“ (Bewegungen im Stehen), „Footwork“ (Schritte am Boden), „Freezes“ (statisch gehaltene Figuren), „Power Moves“ (Drehbewegungen) und „Go Down“ (vom Stehen auf den Boden heruntergehen). Viele Breaker fügen ihrer Performance noch individuelle Tricks und Flips hinzu, um einzigartig zu sein. Style Der Style bezeichnet beim Breaking die individuellen Interpretationen und Repräsentationen der Breaker, also welche Moves und Gesten sie zeigen, wie sie mit der Musik arbeiten und wie sie sich selbst beim Tanzen präsentieren. Dabei übernehmen B-Girls und B-Boys Performance-Elemente aus verschiedenen Tanzstilen und passen sie an ihren individuellen an. Battle Unter Battle versteht man einen Tanzwettbewerb zwischen zwei Tänzern oder Tanz-Crews. Dabei wird nach Kreativität und Fähigkeiten entschieden, wer das Battle gewinnt. Was sind die Bewertungskriterien für Breaking bei den Olympischen Spielen 2024? Der Breaking-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen 2024 wird aus zwei Wettkämpfen bestehen: einem für 16 B-Boys und einem für 16 B-Girls, die in Zweier-Battles gegeneinander antreten. Ein Breaker fängt an, der andere antwortet. Die Jury achtet dabei auf folgende sechs Kriterien: Kreativität, Persönlichkeit, Technik, Abwechslung, Performativität und Musikalität. Cypher Wenn B-Boys und B-Girls einen Kreis bilden und einer nach dem anderen abwechselnd in der Mitte performt, etwa im Zuge eines Battles, dann nennt man das Cypher. In diesem Raum können Breaker frei tanzen, ihre Styles teilen und sich austauschen. So frei es klingt, gibt es trotzdem ein paar ungeschriebene Regeln, die man kennen sollte, wenn man in den Cypher einsteigt, wie zum Beispiel keine aggressiven Berührungen. Tabus per Handzeichen Der Battle-Partner kann den performenden Breaker und der Jury per Handzeichen zeigen, ob etwas gut oder schlecht läuft. Hat der Breaker zum Beispiel einen Move doppelt getanzt, zeigt der Gegner das mit der Fingeranzahl an. Wenn ein Move geklaut wurde, nennt man das „biting“. Um darauf aufmerksam zu machen, legt der Gegner die Ellbogen aufeinander. Stürzt ein Breaker, ist er „gecrasht“. Das wird mit Klatschen kommentiert. Bei unsauberen Moves schüttelt der Battle-Partner die Hand. SWR Kultur-Doku „Lebenstraum Breaking – zwischen Subkultur und Olympia“ Aus dem Leben eines B-Boys Deutschland sucht die besten Breaker des Landes für Olympia 2024. Denn da wird Breaking zum ersten Mal olympische Disziplin sein. Wer es in den Nationalkader schafft, bekommt Ruhm, Ehre und Geld. Geld, das Bao Chau Nguyen aka Chau-Lin aus Karlsruhe, gut gebrauchen kann, um etwas entspannter durch sein Leben zu gehen. Was ist Breaking? Chau improvisiert Bewegungen auf Musik. Die können tänzerisch, athletisch oder auch ganz unvorhergesehen sein. Chau ist Breaker. Und Breaking ist die Kunst, besser als der Gegner darin zu sein, mit der Musik, die der DJ anbietet, umzugehen. Eine Jury entscheidet, wer das besser gelöst hat. Und jetzt wurde entschieden, dass Breaking eine olympische Sportdisziplin wird. Viele Breaker haben keinen Bock auf Olympia Das macht auf der einen Seite keinen Sinn, weil Breakdance keine Sportart ist. Auf der anderen Seite bietet es Chau die Möglichkeit, dass seine Passion, für die er sein ganzes Leben „opfert“, wahrgenommen und nicht mehr belächelt wird. Und es zeigt, dass gute B-Boys und B-Girls eben genauso viel Aufwand in ihr Training und ihren Körper stecken wie klassische Hochleistungssportler. Aber es ist schwierig, diese Kunstform in formale Strukturen zu packen. Mit Vereinsleben hatte Breaking nichts zu tun. Jetzt schon. Jetzt wurden Vereinsstrukturen geschaffen, Landes- und ein Nationalkader ins Leben gerufen, Förderungen bewilligt für die besten B-Boys und B-Girls Deutschlands. Chau gehört dazu. Und das will er bei den Deutschen Meisterschaften in Duisburg beweisen. Darum geht es im Film: In der SWR Kultur-Dokumentation „Lebenstraum Breaking – zwischen Subkultur und Olympia“ haben wir Chau beim Everyday-Struggle als selbstständiger Breaker, bei seinem zeitintensiven Training und bei seinem Auftritt bei den Deutschen Meisterschaften begleitet. Dort hat er die Chance, sein Ticket zur Weltmeisterschaft zu lösen und damit vielleicht auch zu den olympischen Spielen. Aber der Weg nach Paris ist steinig, wie in der Doku zu sehen ist. Ab Samstag, 5.8. in der ARD Mediathek.