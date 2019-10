Die Funklegende Sly war mit seiner Band war in den 1960ern Wegbereiter für eine Musik, bei der Schwarze und Weiße zusammen auf der Bühne standen. Stellvertretend dafür steht auch der Song „Dance to the music”. Die Gruppe wurde zu einer gefragten Liveband, trat beim legendären Woodstock-Festival auf und wurde in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. mehr...