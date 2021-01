Seit 10 Jahren bereist der Naturfotograf Sven Meurs ganz Deutschland und legt sich oft wochenlang auf die Lauer, um in unseren Städten wilde Tiere mit seiner Kamera einzufangen. Füchse in Köln, Feldhasen in Stuttgart, Halsbandsittiche in Heidelberg, Wildschweine in Berlin - Tierarten, die in der urbanen Natur längst ein neues Zuhause gefunden haben. Einen lebendigen Eindruck dieser spannenden Begegnungen vermittelt Sven Meurs in seinem Buch „Großstadt WILDNIS“ (Knesebeck-Verlag). mehr...