Inzidenz, R-Wert, Intensivbettenbelegung. Tagtäglich wird die Pandemie in den Medien in die aktuellen Zahlen verpackt. Das ist sicher nicht verkehrt, überschattet aber oft die schleichende Veränderung, die die Politik durch die Pandemie im Ganzen erfährt. Der niederländische Europaexperte Luuk van Middelaar versucht in einem neuen Essay das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass sich in der Krise die EU vor unseren Augen grundlegend verändert.

Rezension von Phillip Kampert.

Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke

Suhrkamp Verlag, 202 Seiten, 16 Euro

ISBN 978-3-518-12763-6