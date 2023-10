Ein namenloser Mann kehrt aus einer österreichischen Stadt in sein Bergdorf in den Karawanken zurück, weil sein Vater gestorben ist. An der von Ritualen bestimmten Totenfeier nimmt er allerdings nicht teil. Stattdessen erinnert er sich an seine raue Kindheit. Florjan Lipuš befasst sich in der schon 1985 auf Slowenisch erschienen Erzählung wie in fast allen seiner Romane mit seiner Heimat im südlichen Kärnten.

Rezension von Martin Grzimek.

Aus dem Slowenischen von Fabjan Hafner

Suhrkamp Verlag, 126 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-518-22533-2