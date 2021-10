Ben Moore - Der Mond. Eine Biografie

Wie wird man Jude? Wie kann es atheistische Juden geben? Auf ihren Aufruf auf Twitter, sie zu befragen, hat Marina Weisband innerhalb weniger Tage rund 450 Fragen gestellt bekommen zu den verschiedensten Aspekten des Judentums.

Das Interesse habe sie überrascht, ebenso die Tatsache, wie grundlegend die Fragen waren. Weil sie selbst bislang zur Religion eher einen spirituellen Zugang gehabt habe, habe sie als Co-Autor Eliyah Havemann geholt, der als modern-orthodoxer Jude sehr viel mehr Gebote in Israel leben könne und mehr über Religion und Lehre wüsste.

Weisband sei jetzt erst dabei, mehr über Regeln, Rituale und Geschichte zu lernen. Was sie selber am Judentum begeistere? Dass es gelungen sei, über Jahrtausende bestimmte basale Regeln zu tradieren, wie Menschen gut miteinander leben könnten. Das sei ursprünglich das Wesentliche, was die Thora mitgebe. „Und das aber in einer lebendigen Tradition zu halten, sich nicht an das schriftliche Wort zu halten das immer wieder neu zu interpretieren, zu reflektieren, auszulegen. Und das in einer Kette die 5000 Jahre andauert von Generation zu Generation, darin meinen Teil zu spielen sehe ich auch als meine Verantwortung," sagt Weisband. Und dieser Grundgedanke, in sich eine Liebe zum Menschen finden, in sich danach zu streben, das Gute zu sehen, gut zu sein. „Das ist eine Aufgabe, die auch sehr glücklich macht."

Das Unwissen hier in Deutschland über das Judentum hänge auch damit zusammen, dass Judentum zentral immer nur im Zusammenhang mit dem Holocaust gesehen würde. Da aber gäbe es in den letzten Jahren eine Veränderung. Gerade jetzt im Jubiläumsjahr würden vor allem junge Juden fordern, das auch das Alltagsleben heute gezeigt würde und nicht nur die Vergangenheit, die man durchschritten habe.

Marina Weisband hat zusammen mit Eliyah Havemann das Buch „Frag uns doch! Eine Jüdin und ein Jude erzählen aus ihrem Leben" geschrieben, ein Buch mit Antworten zum Thema Judentum.