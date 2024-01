Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist gerade nach Nahost gereist. Ihr Ziel: zu einer Deeskalation im Gaza-Konflikt beizutragen. Auch der US-amerikanische Außenminister Blinken ist gerade in der Region. Schon letzte Woche war Gerhard Trabert, Sozialmediziner, Linken-Politiker und Vorsitzender des Mainzer Vereins "Armut und Gesundheit in Deutschland“ dort. Gleich zu Beginn seiner Reise hat er das Chaim Sheba Medical Center in Tel Aviv besucht. Dabei hat seine Delegation dem Krankenhaus ein Gerät übergeben, dass Haut-Transplantationen erleichtert. " Durch Explosionen kommt es vor allem in Kriegsregionen zu großflächigen Verbrennungen am Körper und dadurch ist die Heilung häufig sehr schwierig ", sagte Trabert in SWR Aktuell. Das Gerät verhindere Wundheilungsstörungen oder eine Sepsis.

Welche Patienten in der Klinik behandelt werden und wie angespannt die Situation vor Ort ist, das bespricht SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Gerhard Trabert.