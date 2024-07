per Mail teilen

Çetin Gültekin hat ein Buch geschrieben über seinen Bruder Gökhan, der bei der rassistischen Mordserie von Hanau im Februar 2020 unter den Opfern war. Im Gespräch mit SWR2 beklagt er, dass die Behörden die Angehörigen der Opfer damals nicht informiert hatten. Gültekin ist skeptisch, ob Deutschland Lehren gezogen hat aus dem Geschehen.

Fehlende Unterstützung durch Behörden und Politik

„Wir kämpfen seit vier Jahren“, berichtet der 50-Jährige über Versuche der Angehörigen, die Hintergründe der gezielten Anschläge am 19. Februar 2020 aufzuklären. Ein 43-jähriger Rechtsradikaler hatte damals in Bars und einem Kiosk zehn Menschen ermordet und sich dann selbst getötet. Die fehlende Unterstützung durch Behörden und Politik nach der Tat fasst Gültekin in den Satz: „Jedes Mal haben wir einen Schlag ins Gesicht bekommen.“

Offener Rassismus seit dem Mauerfall

Mit seinem Buch „Gökhan Gültekin: Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland“ habe er seinem Bruder ein Denkmal setzen wollen, der in Deutschland „ein krasses Leben“ gehabt habe. Die Familie eines aus dem östlichen Anatolien stammenden Arbeitsmigranten habe Rassismus in Deutschland erstmals nach dem Mauerfall 1989 kennengelernt. Damals hätten sich plötzlich Neonazis gezeigt: „Die waren tatsächlich auf der anderen Seite der Straße.“

Die Polizei gab Informationen nicht weiter

Das Schlimmste nach der Mordnacht von Hanau sei für ihn und die Angehörigen die Nicht-Information durch die Polizei gewesen, stellt Çetin Gültekin im Gespräch fest. Zum Beispiel konnten die Familien die Ermordeten nicht vor der Obduktion sehen. „Der Gerichtsmediziner habe im Untersuchungsausschuss des Landtags ausgesagt, er habe der Polizei mitgeteilt, die Angehörigen zu informieren, doch das sei nie geschehen. Das tut mir heute noch weh, dass die nicht mal in der Lage sind, die Informationen weiterzugeben“, schildert Gültekin die seelischen Folgen.

Deutschland pflegt Rassismus

Unverständnis äußert Gültekin über die Untätigkeit von Politik und Justiz bei der Bekämpfung rechtsradikaler Tendenzen in Deutschland, wenn diese – wie jetzt durch einen Medienbericht öffentlich wurde – eine „Remigration“ wollten.

„Wenn schon Deutschland so eine Historie hat: Wie kann das sein, dass sich solche Parteien ausbreiten können?“, fragt Çetin Gültekin. Sein Eindruck sei, dass in Deutschland Rassismus gepflegt werde, dabei sei eine Alternative möglich: „Wenn Deutschland will, gibt es keine Probleme.“

Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland Pressestelle Heyne Verlag Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland Das zu kurze Leben meines Bruders Gökhan Gültekin und der Anschlag von Hanau Autor: Çetin Gültekin Verlag: Heyne ISBN: 978-3-453-60666-1

Çetin Gültekin, geboren 1974, von Beruf Industriemechaniker, war bis zum rassistischen Terroranschlag vom 19.02.2020 selbstständig und leitete eine Speditionsfirma. In Hanau geboren, aufgewachsen und immer noch dort lebend, wurde er nach dem Attentat zu einem der bekannten Gesichter im Kampf gegen Rassismus und für Aufklärung.