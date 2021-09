,,1946 ging es den französischen Besatzern bei der Wiedereröffnung der Mainzer Universität darum, eine neue demokratische Elite für ein neues Deutschland aufbauen zu helfen", so der Mainzer Zeithistoriker Michael Kißener. Allerdings waren unter den Professoren der ersten Stunde auch solche mit brauner Vergangenheit. Z.B. der Ernährungswissenschftler Konrad Lang, der in der NS-Zeit Experimente durchgeführt hatte, um herauszufinden, ob russische Kriegsgefangene besonders viel zu essen brauchen-oder eben nicht. Oder der Rassentheoretiker Egon von Eickstedt, der bis 1960 Direktor des Anthropologischen Instituts war. Die Rassenkunde selbst war nach 1946 noch ein akademisches Lehrfach in Mainz gewesen. Allerdings waren auch ehemals vertriebene jüdische Lehrkräfte am Aufbau der Uni beteiligt. Die französischen Besatzer schenkten den Besetzten die Uni Mainz, ebenso wie die Dolmetscherschule in Germersheim oder die neue Verwaltungshochschule in Speyer. ,,Das war ein einmaliger Vorgang", so Kißener. mehr...