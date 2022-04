Pandora aus Kaufbeuren

Kindsphilosophische Betrachtungen über den Reiz des Verschlossenen und die Paradoxien der Öffnung

Von Florian Felix Weyh

Jahrhunderte alt, nie geöffnet, nie abgeschickt: In einem Kirchenarchiv liegt ein geheimnisvoller Brief. Die Archivarin zeigt sich offen für die fachgerechte Öffnung - dann verschließt sie sich wieder. Der Brief bleibt zu. Was aber macht der Journalist mit seiner Neugier? Er übt sich in Betrachtungen:Warum ist überhaupt etwas zu und nicht vielmehr alles offen?Von der Verschlossenheit des Apple-Imperiums über die natürliche Perfektion von Eiern bis hin zum Reifegrad von Wein schweifen seine Gedanken - dabei stets von der Drohung umspielt, dass schon der kleinste Öffnung Pandoras Gift in die Welt einströmen lässt.