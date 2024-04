Dürre in Europa – Doku über nachhaltige Landwirtschaft in der Klimakrise

per Mail teilen

In ganz Europa nehmen durch die Klimakrise Dürrezeiten zu – Wasser wird zunehmend zu einer umkämpften Ressource zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Neben den Folgen für die Umwelt haben häufigere Ernteausfälle Auswirkungen auch auf die Nahrungsmittelsicherheit und Lebenshaltungskosten.

Was kommt auf Europas Landwirte und Verbraucher zu? Und welche Lösungsansätze gibt es für eine nachhaltige Landwirtschaft? Autorin Brigitte Kramer hat Projekte in Europa besucht, die mögliche Wege in die Zukunft aufzeigen, von intelligenten Bewässerungssystemen bis hin zu gentechnisch veränderten Tomaten.

(Produktion: HR 2024)