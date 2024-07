Auch Mickey Mouse soll schweigen – Amerikas Kulturkampf wird immer härter

Wofür stehen die USA? Und: Wer bestimmt darüber? Floridas Gouverneur Ron DeSantis sieht seinen "War on woke", seinen Kreuzzug gegen vermeintlich linke Weltverbesserer, als Blaupause für Amerika. Er attackiert sogar eine Ikone amerikanischer Populärkultur: die Walt Disney Company, einen der größten Arbeitgeber Floridas. Denn der Konzern wagt es, Kritik an seiner Politik zu üben.



Immer neue Kampagnen und Gesetze schüren Angst an Schulen, Universitäten, bei Minderheiten und all jenen, die nicht der republikanischen Norm entsprechen. Der Kulturkampf wird härter. Manche packen schon die Koffer.