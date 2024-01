Im Namen der Natur – Wie Ecuador eine ökologische Bewegung anführt

per Mail teilen

Weltweit fordern Umweltverbände und Privatpersonen Gesetze, damit die Natur als Rechtssubjekt anerkannt wird und Menschen in ihrem Namen für ihren Schutz klagen können.

Auch in Bayern setzt sich eine Initiative derzeit dafür ein. In Ecuador sind die Rechte der Natur seit 2008 in der Verfassung festgeschrieben. Die Umsetzung steht auf einem anderen Blatt.

Kleinbäuerin und Umweltaktivistin Cenaida Guachagmira

So klagt eine Kleinbäuerin gegen die Regierung, um den Bau einer Kupfermine im Regenwald der Anden zu verhindern. Kupfer ist für Windräder und E-Autos notwendig, die Mine würde aber eine der artenreichsten Regionen der Welt zerstören.

Aktivist José Gualinga aus Sarayaku, Ecuador

Elisabeth Weydt: Die Natur hat Recht Knesebeck Verlag Die Natur hat Recht Wenn Tiere, Wälder und Flüsse vor Gericht ziehen – für ein radikales Umdenken im Miteinander von Mensch und Natur Autor: Elisabeth Weydt Verlag: Knesebeck Verlag ISBN: 978-3-95728-723-6

Manuskript zur Sendung