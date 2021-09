Die Frauen der Rechten – Über Geschlecht und Ordnung

In rechten Parteien spielen Frauen in Führungspositionen eine wichtige Rolle. In ihren Programmen vertreten sie ein traditionelles Frauenbild. Wie passt das zusammen?

Zur biederen Hausfrau und Mutter gesellen sich im rechten Spektrum selbstbewusste, berufstätige Frauen, Parlamentarierinnen und solche, die für Frauenrechte auf die Straße gehen. Gleichzeitig unterstützen rechte Frauen die traditionellen Rollenmodelle. Sie mobilisieren gegen die Frauenquote, und verteufeln den Feminismus. Gleichzeitig spielen Frauen innerhalb rechter Organisationen nur eine untergeordnete Rolle. Ein AfD-Abgeordneter im Bundestag rechtfertigte die Machtverteilung in der Partei mit "natürlicher Auslese". Wie ist das zu verstehen?

(Produktion: WDR 2020) Manuskript zur Sendung