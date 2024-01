Samuel Koch als „Judas“ am Nationaltheater Mannheim

Mit seinem neuen Fantasy-Stück zieht das „JES“– das Kinder- und Jugendtheater in Stuttgart – alle Register: eine turbulente, fantasievolle Bühnenshow entführt in bunte Zauberwelten. In der Abenteuergeschichte muss das „Land behind the Curtain“ vor Hab- und Machtgier gerettet werden. Ein Stück, das zugleich auch ernste Fragen aufwerfen will. Doch dafür ist die Ablenkung einfach zu großartig.