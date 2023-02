per Mail teilen

"1001 Nacht" ist jetzt 38 Jahre alt – und Klaus Lage macht auch in seinen 70ern einfach weiter. Und wie.

Sein neues Album ist vor ein paar Wochen erschienen. "Je wahrer die Liebe" heißt es – aber: "The soul of Klaus Lage" müsste es heißen, sagt Klaus Lage selbst. Und er beschreibt damit den Charakter des Albums. Da steckt eine Menge Soul drin, musikalisch, aber auch textlich, mit entsprechend aufwändiger Produktion und stilistischer Vielfalt. Beispielsweise ist die erste Single-Auskopplung ein A-capella-Lied: 2Wenn’s mal wieder so wär."

Beständigkeit und Wiedererkennbarbeit

Klaus Lage ist die pure Beständigkeit. Regelmäßig produziert er neue Musik und regelmäßig ist er auf Tourneen. Und das schon seit Jahrzehnten, immer wieder ein bisschen anders, aber immer mit neuen Ideen. Solo, in Liedermacherart oder mit ganz großer Band. Was bleibt, ist Klaus Lages einzigartige Stimme, die vielleicht ein paar Jahre reifer klingt, aber noch den vollen Wiedererkennungswert besitzt. Wenn es heute nochmal einen Titelsong für einen Schimanski-Film zu singen gäbe, man könnte ihn ohne Vorbereitung ins Studio stellen.

Gelassenheit in der Musik

Auch textlich hat der Musiker auf seinem neuen Album etwas zu sagen: das ganze Programm eines lebensweisen Künstlers, der allerdings auch auf viele Fragen keine Antwort findet. Und trotzdem versprüht er Gelassenheit. Man hört ihm einfach gerne zu.