Carsten Leinhäuser | Priester

Carsten Leinhäuser ist Pfarrer in Winnweiler. Er macht Druck auf "seine" Kirche, für die er nur eine Überlebenschance sieht, wenn sie sich radikal verändert. Seine Gedanken über autoritäre Befehlsstrukturen in der katholischen Kirche, über den Umgang mit sexualisierter Gewalt und über den Pflichtzölibat lesen sich in seinem Buch "Die Dinos dachten auch, sie hätten noch Zeit" wie eine Predigt, bei der auch die Chefetage der Kirche in den Gemeindebänken sitzt.

SWR1 Moderator: Hanns Lohmann