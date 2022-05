Jeder erzählt gerne von seinen Erfolgen, aber übers Scheitern will keiner reden. Martina Leisten redet über ihr eigenes Scheitern und hilft als Coach Menschen, die gescheitert sind, Angst haben zu scheitern oder sich in Umbruchsituationen ihres Lebens befinden.

"Voll verkackt"

... heißt das Buch von Martina Leisten und der Titel bringt es auf den Punkt: Nachdem Ihr Lebenstraum, ein eigenes Cafe in Berlin zu betreiben, gescheitert ist, saß sie auf 40.000 Euro Schulden und musste Insolvenz anmelden. Ihr Leben bestand fortan aus Schulden abbezahlen und sich frustriert von Job zu Job durchkämpfen.

Martina Leisten Quelle: Leisten/Bild: Daniel Krusch

Auf dem Tiefpunkt

... war sie, als sie an einer Backshow im Privatfernsehen teilgenommen hatte in der Hoffnung, den ersten Preis von 10.000 Euro zu gewinnen und so mit den Gläubigern einen Vergleich schließen zu können. Sie blamierte sich öffentlich – sogar Stefan Raab machte sich in TV total über ihren "Mopskuchen" lustig. Doch Martina Leisten gab nicht auf. Auf einer "Fuck up night", bei der Unternehmensgründer über Ihr Scheitern sprechen, erzählte sie erstmals öffentlich über Ihre Erfahrung – das wurde für sie zum Wendepunkt.

MVG-Verlag, München Voll verkackt! Wie ich auf ganzer Linie scheiterte und was ich daraus lernte Genre: Ratgeber Verlag: MVG-Verlag, München ISBN: 978-3-7474-0111-8

Druck abbauen

Nachdem sie selbst erlebt hatte, wie es ist, so unter Druck zu geraten, hilft sie heute Menschen als Coach, äußeren und inneren Stress abzubauen, an sich selbst zu glauben und nicht aufzugeben, auch wenn die aktuelle Lebenssituation noch so düster erscheint.