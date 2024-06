Kersten Eichhorn

per Mail teilen

Lieblingsband/-titel

Ein genialer Song für Kersten ist "Shine on you crazy diamonds" von Pink Floyd. Den hat er früher immer im Auto gehört, wenn er mit den Kumpels durch die Nacht nach Spanien oder Südfrankreich gefahren ist. Der Titel erinnert ihn immer an diese tolle Zeit.

Blick auf Baden-Württemberg

Das macht das Bundesland für ihn aus: "Das ist meine Heimat. Vor allem meine wunderschöne Geburtsstadt Heidelberg. Wer dort einmal durch die mittelalterlichen Altstadtgassen gebummelt ist, der weiß, was ich meine."

Wenn er nicht Moderator geworden wäre...

... dann wäre Kersten vermutlich Sportlehrer geworden. Kein Sport geht für ihn gar nicht.

Lieblingssprichwort/-fluch

Wenn mal geschimpft werden muss, dann auf kurpfälzisch "Haijaijai"