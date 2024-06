Julia Metzner SWR

Lieblingsband/-titel

Das "Eine" gibt e für sie nicht. Ihre erste Platte war "Spanish Train & Other Stories" von Chris de Burgh. Inzwischen stehen daneben (ja, immer noch als LPs) die Ton Steine Scherben, Bob Marley, Midnight Oil, Missy Higgins, Lenny Kravitz, Eros Ramazotti, Depeche Mode uvm. Festlegen? Ok: Imagine von John Lennon. Weil es kaum ein Lied gibt, das über all die Jahre diese Botschaft und dabei diese spezielle Dynamik behalten hat.

Blick auf Baden-Württemberg

Das macht das Bundesland für sie aus: Die Lage im Süden Deutschlands, mit tollen Sommern und winterlichen Wintern. Die Vielfalt an Dialekten, Essen, Trinken, Landschaften, Menschen, Kultur. Kleine Städte und Regionen, die sich in alledem nicht hinter den großen Metropolen verstecken müssen. Die Hegau-Bodensee-Region bleibt für die gebürtige Hessin ein Stück Heimat: dort hat sie gelebt und besucht regelmäßig die Eltern und Freunde "am See".

Wenn sie nicht Moderatorin geworden wäre...

... dann "was Soziales". Ihr Abitur hat sie auf dem Sozialpädagogischen Zweig der Mettnau-Schule in Radolfzell gemacht. Ist dann aber doch noch "abgebogen". Eigentlich um Landschaftsgärtnerin zu werden. Draußen sein und abends sehen, was man geschafft hat. Da haben die Knie ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was Radio mit "was Sozialem" zu tun hat? Beides lebt von Menschen und Kommunikation...

Lieblingssprichwort/-fluch

"Numme Dubel drängle" – der Spruch auf einem blauen Aufkleber am Schulkiosk in Singen war mein erster Extrem-Kontakt mit dem Alemannischen. Ich "Hessen-Dubel" musste mir das damals erstmal übersetzen lassen…