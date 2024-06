Detlev Lindner

per Mail teilen

Lieblingsband/-titel

Genesis ist die Band, die Detlev am liebsten hört. Lieblingstitel ist "Fields of Gold" von Eva Cassidy. "Mehr Gefühl in einen Song zu stecken ist nicht möglich. Ein Stück zum Träumen, Dahinschmelzen und zum Kraft tanken."

Blick auf Baden-Württemberg

Das macht das Bundesland für ihn aus: Baden-Württemberger sind Genießer. Da er in Karlsruhe aufgewachsen ist, hat ihn die Nähe zu Frankreich immer wieder gefreut. "Wir waren viel Flammkuchen essen, Wein trinken und in den Seen baden. Gute Kombination!"

Wenn er nicht Moderator geworden wäre...

... dann wäre er eine Art Therapeut geworden. Nur was für einer, das weiß er nicht. "Gut möglich, dass vielen Menschen dadurch Schlimmes erspart geblieben ist!" Wenn er heute aber noch einmal eine Ausbildung machen würde, dann als Schreiner: "Ist nicht logisch - aber zumindest interessant."

Lieblingssprichwort/-fluch

"No net hudle."