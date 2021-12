Kartenspiele, Brettspiele und Co.

Die Tage sind dunkler und Weihnachten steht vor der Tür. Die perfekte Zeit, gemeinsam Spiele zu Spielen. Wir haben verschiedene Tipps dafür zusammengetragen, die auch unter den Weihnachtsbaum passen.

In unserer kleinen Spielesammlung haben wir viele verschiedene Spiele für die unterschiedlichsten Spieltypen zusammengefasst. Es gibt Gesellschaftsspiele, die sich eher nur für Erwachsene eignen. Wir haben Spiele in der Sammlung, bei denen man gegeneinander spielt, Spiele, bei denen man zusammenarbeiten muss, welche, die sich gut für einen Spielemarathon eignen und auch Spiele, die auch für eine kurze, spontan Runde zwischendurch geeignet sind.

Videospiele zu Weihnachten – Was eignet sich für Kinder?

Ein einsamer König heiratet eine geheimnisvolle Zauberin. Diese Hochzeit stürzt das Königreich in eine dunkle Zeit. Um aus den Fängen der Zauberin zu entkommen, verwandeln sich Prinz Collin und seine Freunde in Mäuse. Sie müssen sich durch eine riesige Burg kämpfen und sich vielen Feinden stellen: Kakerlaken, Ratten, Spinnen und natürlich… KATZEN! Jedes Kapitel ist dabei erzählt, wie die Geschichte aus einem Märchenbuch.

Die Helden werden besser, aber die Gegner auch immer anspruchsvoller. Die Spieler bewegen sich durch die Gänge, überlegen sich gemeinsam eine Taktik gegen die Monster und bekämpfen Sie mit ihren verschiedenen Fähigkeiten. Dabei nutzen die Spieler sowohl Karten als auch Würfel.

Neben der toll erzählten Geschichte sieht "Maus und Mystik" auch wunderschön und detailverliebt aus. Käsestücke müssen gesammelt werden, um stärker zu werden, die Gänge und Räume des Schlosses sind gut gezeichnet, sodass immer die richtige Atmosphäre transportiert wird. Auch die Zeichnungen auf den Karten sehen aus wie aus einem Märchenbuch.

Ein Highlight sind auch die detaillierten Spielfiguren von Mäuseprinz Collin, Heilerin Tilda oder dem Schmied Rex. Bis zu vier Spieler erleben die Geschichte von Collin und Co. gemeinsam – dabei ist das Spiel auch durchaus für Familien geeignet. Aber auch Einzelkämpfer können als heldenhafter Prinz das Abenteuer erleben. Wer mal eingestiegen ist in die Geschichte von "Maus und Mystik" wird sich nur schwer lösen können, bevor der Mäuseprinz gerettet ist.

Komplexität: Mittel

Für Fans von: Märchen, Rollenspielen, Abenteuer

SWR Maus und Mystik Spieleranzahl: 1-4 Altersempfehlung: ab 8 Jahren Spieldauer: mindestens 60 Minuten Spieleart: Brettspiel Preis: 50 €

Krimifreunde sollten sich für dieses Spiel Zeit nehmen. "Detective" ist packend und abendfüllend. Gedacht ist es für ein bis fünf Spieler, umso mehr, umso besser. Gemeinsam löst das Detektivteam verschiedene Kriminalfälle. Dafür werden Verdächtige befragt, Tatorte untersucht und Hinweise gesammelt. Der Clou: Neben den Fallakten und Karten in der Packung gibt es eine digitale Online-Datenbank, die Teil des Spiels ist. Ein Tablet oder Laptop sind zum Spielen also nötig. Diese Datenbank lässt ein sehr reales Detektiv-Gefühl entstehen. Entdeckte Hinweise werden eingetragen. Genommene Proben vom Tatort können dort ausgewertet werden und existierende Polizeiakten der Verdächtigen eingesehen werden. Die Kombination aus allen diesen Elementen lassen die Spieler für ein paar Stunden zu einem richtigen Profischnüffler-Team zusammenwachsen.

Nach einer gewissen Zeit ist die Datenbank gut gefüllt und auf dem Spieltisch sammeln sich Zettel mit Mindmaps und Notizen. Das Basisspiel beinhaltet fünf Fälle, die einen durchaus eine Weile beschäftigen. Da man eigentlich nie alle Hinweise in einer Runde findet, kann man die Fälle durchaus auch mehrmals spielen – auch wenn man einiges natürlich dann schon weiß. Im Handel gibt es inzwischen aber auch schon ein Erweiterungspaket. richtigen Profischnüffler-Team zusammenwachsen. Nach einer gewissen Zeit ist die Datenbank gut gefüllt und auf dem Spieltisch sammeln sich Zettel mit Mindmaps und Notizen.

Komplexität: Komplex

Für Fans von: Detektivserien, Krimifans, Rätselsüchtige

SWR Detective – Ein Krimi-Brettspiel Spieleranzahl: 1-5 Altersempfehlung: ab 16 Jahren Spieldauer: mehrere Stunden Preis: 40 €

Als Krieger, Zwerg, Bogenschütze oder Zauberer werden zwei bis vier Spieler in eine Fantasywelt entführt, die stark an die Welt aus den "Herr der Ringe"-Filmen erinnert. Gemeinsam ziehen die Spieler in die Schlacht gegen fiese Kreaturen, um die legendäre Wartburg zu beschützen. Auf einem großen Spielbrett erleben die Spieler packende und schöne Geschichten.

Die Kämpfe gegen die unbarmherzigen Monster werden per Würfel entschieden, während die Spieler nebenher auch noch Edelsteine sammeln müssen, Heiltränke und anderes brauen und ihre Spielcharaktere sich immer weiter verbessern, tauchen die Spieler immer tiefer ein in die Welt von Andor. Durch die zahlreichen Erweiterungen kann man hier wirklich für sehr viele Stunden der realen Welt entfliehen und sein Zweitleben als Fantasyheld voll ausleben!

Durch viele zufällige Faktoren und Ereignisse sind die, teilweise auch schwierigen Abenteuer, jedes Mal wieder anders. So bleibt auch der Wiederspielwert sehr hoch.

Komplexität: Komplex

Für Fans von: Herr der Ringe, Rollenspielen, Fantasy

Die Legenden von Andor Spieleranzahl: 2-4 (mit Erweiterung bis zu 6 Spieler) Altersempfehlung: ab 10 Jahren Spieldauer: ca. 90 Minuten Preis: 25 €

Fans von Science-Fiction und kniffligen Rätseln werden viel Zeit verbringen mit "T.I.M.E Stories". Als Geheimagenten reisen die Spieler durch die Zeit, um an verschiedenen Punkten Fehler in der Geschichte zu korrigieren um einen gefährlichen Riss in der Zeitlinie zu verhindern. Das Grundspiel führt die Spieler in eine Pariser Nervenheilanstalt im Jahre 1921. Dort müssen Orte erkundet, Hinweise gefunden, Personen befragt und schwierige Entscheidungen getroffen werden. Der Gegner im Spiel ist vor allem die Zeit, denn ist die abgelaufen, haben die Agenten versagt und müssen zurück an den Anfang der Geschichte reisen.

"T.I.M.E Stories" ist ein Spiel für Erwachsene, denn auch kleine Entscheidungen wollen wohl überlegt sein. Investiere ich noch die Zeit und erkunde den Raum, oder gehe ich weiter zum Nächsten? Hinter jeder noch so kleinen Entscheidung lauern gefahren, die teilweise auch tödlich für die Spielcharaktere sein können. Definitiv kein Spiel für Schwache nerven. Neben dem Abenteuer aus dem Basisspiel gibt es inzwischen auch viele weitere Abenteuer, die aber alle separat gekauft werden müssen.

Komplexität: Komplex

Für Fans von: Thriller-, Krimi-, und Rätselspielen

SWR T.I.M.E Stories Spieleranzahl: 2-4 Altersempfehlung: Ab 12 Jahren Spieldauer: mindestens 90 Minuten Preis: ca. 25 €

Wer früher gerne auf Wimmelbilder gestarrt hat, um jedes noch so kleine Detail zu entdecken, wird "Micro Macro – Crime City" verschlingen. Das Spiel des Jahres 2021 ist quasi ein Wimmelbild als Spiel. Der Spielplan ist riesig – 75 mal 110 Zentimeter. Entweder breitet man ihn auf dem Tisch aus oder hängt ihn wie ein Poster an die Wand. Der Plan zeigt uns Crime City, eine wuselige Stadt mit vielen Gebäuden, Fahrzeugen und vielen kleinen Figuren. Alles in Schwarz-Weiß gezeichnet. Auf diesem Plan lösen die Spieler gemeinsam Kriminalfälle: Wer hat den Burgerbrater ermordet? Wie sind die Bankräuber aus der Stadt geflohen. Alle Hinweise und Zusammenhänge finden sich irgendwo auf der Karte.

Ideal für Einsteiger: Es gibt keine wirklichen Spielregeln. Einfach den Plan ausbreiten, die erste Karte des Kriminalfalls lesen und los gehts. Wie auf einem großen Wimmelbild sucht man Details, um den Fall zu knacken. Am Anfang ist alles noch recht einfach, wird dann aber immer schwerer. Sind alle Fälle gelöst, gibt es auf der Homepage des Spiels weitere kleine Rätsel – eine Erweiterung ist auch schon erschienen. Empfohlen ist Micro Macro für ein bis vier Spieler. Mit wie vielen Freunden oder Familienmitgliedern man sich über den Plan beugt, ist aber auch ein bisschen vom Platz abhängig.

Komplexität: Simpel

Für Fans von: Wimmelbildern, Rätseln, Krimis

SWR Micro Macro - Crime City Spieleranzahl: 1-4 Altersempfehlung: ab 10 Jahren (eignet sich aber auch für jüngere Spieler) Spieldauer: 15-45 Minuten Preis: ca. 25 €

"Colt Express“ war 2015 Spiel des Jahres – sicher auch wegen des tollen Spielbretts. Das ist nämlich gar kein klassisches Brett, sondern ein dreidimensionaler Zug aus Pappe. Als eine Gruppe von Banditen wollen die Spieler den Zug – ganz klassisch wilder Westen – ausrauben. Dabei will jeder Bandit natürlich den größten Anteil für sich haben. Anstatt mit einer wilden Schießerei im Wohnzimmer werden hier für den erfolgreichen Raubzug verschiedene Karten ausgespielt: Bewegung im Zug, Schätze aufheben oder einen Gegner schlagen zum Beispiel.

Das Problem: Alle Spieler spielen erst mal reihum Karten aus, bis keiner mehr welche hat und erst dann werden diese Spielzüge ausgeführt. Man muss also genau aufpassen, was die anderen machen. Sonst passiert es auch mal, dass wir einen Schatz aufheben wollen und ins Leere greifen, weil den schon jemand genommen hatte. Was hier vielleicht noch etwas verwirrend klingt, ist im Spiel selber aber schnell verstanden. Die Regeln sind insgesamt sehr einfach gehalten und bieten für zwei bis sechs Banditen auch für zwischendurch eine schöne und schnelle Spielrunde.

Komplexität: Simpel

Für Fans von: Western, Kartenspielen, Familienspiele

SWR Colt Express Spieleranzahl: 2-6 Altersempfehlung: ab 10 Jahren Spieldauer: ca. 40 Minuten Preis: 15 €

Der Zauberer mit der Brille und der Blitznarbe für den Wohnzimmertisch. "Harry Potter – Kampf um Hogwarts" – ist ein Kartenspiel für zwei bis vier Spieler, bei dem alle gemeinsam gegen die dunklen Mächte aus den Filmen antreten – wahlweise als Harry, Ron, Hermine oder Neville. Das Spiel ist sehr einsteigerfreundlich. Die Spieler spielen sich durch die einzelnen Schuljahre in der Zauberschule von Hogwarts.

In jedem Schuljahr lernen die Spieler dabei nach und nach neue Regeln. Die ersten beiden Schuljahre sind dabei als eine Art Tutorial zu sehen – erfahrene Spieler können diese getrost überspringen. Die Spielmaterialien sind sogar Schuljahr für Schuljahr einzeln verpackt, sodass gut den Überblick behält.

"Kampf um Hogwarts" ist ein sogenanntes Deckbuilding-Spiel. Jeder Spieler startet mit einer Handvoll Karten, im Laufe einer Spielrunde bekommt jeder Spieler immer mehr Karten: Zaubersprüche, Gegenstände und Verbündete aus den Filmen zum Beispiel. Mit seinen Karten stellen sich die Spieler immer stärker werdenden Bösewichten – am Ende wartet sogar der, Sie wissen schon, wer. Da es sich um ein offiziell lizenziertes Spiel handelt, werden sich Fans der Filme freuen, alle bekannten Gesichter auf dem Spielbrett wieder zusehen.

Komplexität: Simpel

Für Fans von: Harry Potter, Kartenspiele, Teamspielen

SWR Harry Potter – Kampf um Hogwarts Spieleranzahl: 2-4 Altersempfehlung: ab 10 Jahren Spieldauer: ca. 45 Minuten Preis: ca. 50 €

Washington 1972. Fünf Einbrecher werden am Watergate-Gebäude festgenommen, dem Hauptsitz der Demokratischen Partei. Was als Einbruch beginnt, wird als Watergate-Affäre in die Geschichte eingehen.

Die Telefone im Watergategebäude waren verwanzt und alle Gespräche mitgeschnitten worden. Schnell führen die Spuren bis nach ganz oben. Ins Oval Office und zum damaligen republikanischen US-Präsidenten Richard Nixon. Aufgedeckt wurde der Skandal von investigativen Journalisten der Washington Post. Dieses historische Geflecht aus Manipulation, Vertuschung, Enthüllung und Erpressung ist die Szenerie im Spiel "Watergate".

Ein Spieler übernimmt dabei die Rolle der Nixon-Regierung, die alles unternimmt, um den Skandal zu vertuschen. Der andere Spieler wiederum versucht, als investigatives Reporterteam, Verbindungen herzustellen, Beweise zu finden und Nixon zu stürzen. Beide Seiten müssen dafür Verbündete gewinnen. Und das sind historische Figuren des echten Watergate Skandals wie Nixons Berater John Ehrlichman oder der FBI Agent Gordon Liddy.

"Watergate" ist ein extrem spannendes Spiel, das viel taktische Raffinesse und clevere Schachzüge erfordert. Eine Partie dauert etwa 45 Minuten. Und anders als in der historischen Vorlage KANN auch die Regierung gewinnen und Nixon als Präsident im Amt bleiben.

Pegasus Spiele Watergate Spieleranzahl: 2 Altersempfehlung: ab 12 Jahren Spieldauer: 45 - 60 Minuten Preis: 25 €

Beim nächsten Spiel reisen wir nach Großbritannien ins 19. Jahrhundert. Auch hier gibt es wieder eine historische Vorlage. Diesmal geht es um den berüchtigten Serienmörder Jack the Ripper.

Der Unbekannte treibt in der Stadt sein Unwesen. Dort weiß niemand, wer Mr. Jack eigentlich ist. Das herauszufinden ist die Aufgabe des ersten Spielers. Er übernimmt die Rolle des Ermittlers. Der andere, die von Mr. Jack. Seine Aufgabe ist es, unerkannt aus der Stadt zu fliehen.

Acht Figuren sind auf dem Spielplan. Hinter einer der Figuren verbirgt sich Mr. Jack. Hinter welcher genau, das weiß der Ermittler natürlich nicht. Er hat nur eine Möglichkeit, das herauszufinden: das Ausschlussprinzip. Ohne jetzt schon zu viel zu verraten: Licht und Schatten sind dafür entscheidend.

Das Zwei-Personen-Spiel "Mr. Jack" entführt die beiden Spieler in eine spannende Räuber-und-Gendarm-Geschichte, ist dabei aber durchaus anspruchsvoll. Eine Partie dauert etwa eine halbe Stunde. In der Regel braucht es aber mindestens eine Revanche!

Hurrican Mr. Jack Spieleranzahl: 2 Altersempfehlung: ab 14 Jahren Spieldauer: 30 Minuten Preis: 40 Euro

Brettspiele-Youtuber Hunter vom Kanal "Hunter and Friends" erzählt im Interview mit Hanns Lohmann, welche Spiele sich für Spieleanfänger und Spieleprofis dieses Jahr besonders als Weihnachtsgeschenke lohnen.

Tipp Nr.1: "Azul"

"Azul" ist ein elegantes, forderndes und schön gestaltetes Puzzlespiel, perfekt nach einem anstrengenden Tag, um etwas zu entspannen und runterzukommen. Und da die Regeln sehr simpel gehalten sind, eignet es sich auch gut für "Nichtspieler"..

Tipp Nr.2: "Codenames"

"Codenames" ist ein perfektes Mitbringspiel für eine kleine gemeinsame Runde. Ab vier Spielern macht dieses "Wortspiel"-Spiel richtig viel Spaß. Dank dem Einsatz der Sanduhr ist es auch immer spannend. Besonders toll: Keine Spielrunde gleicht der anderen. Deshalb ist vor allem der Wiederspielwert besonders hoch.