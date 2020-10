Normalerweise lockt die nach Veranstalterangaben weltgrößte Messe für Brett- und Kartenspiele SPIEL weit über 150.000 Menschen nach Essen. Wegen Corona findet sie in diesem Jahr online statt: 400 Aussteller aus 41 Nationen präsentieren vom 22. bis 25. Oktober ihre Neuheiten an virtuellen Spieletischen. Sechs von ihnen stellen wir hier vor.

Paris

Paris im späten 19. Jahrhundert: Die Spieler übernehmen in diesem Brettspiel die Rolle von Investoren. Sie müssen die prächtigen Gebäude der französischen Hauptstadt erwerben, in sie investieren und damit Gewinn erzielen. So versuchen sie am Ende die meisten Siegpunkte zu ergattern und der größte Investor im Paris der Belle Époque zu werden.

Brettspiel "Paris" Game Brewer Paris Spieleranzahl: 2-4 Altersempfehlung: ab 10 Spieldauer: 90 Minuten Spieleart: Brettspiel Verlag: Game Brewer Preis: 45 Euro

Fantastische Reiche

In diesem Fantasyspiel gilt es, durch Ziehen und Abwerfen von Karten das mächtigste Reich der Welt aufzubauen. Jede Runde müssen die Spieler eine Karte ziehen und eine ablegen. Wenn zehn Karten im Ablagestapel liegen, ist das Spiel vorbei. Das kann mitunter sehr schnell gehen. Das mächtigste Königreich hat am Ende der Spieler aufgebaut, der die meisten Punkte ertauscht hat. Ein kurzweiliges Kartenspiel voller Taktik und Raffinesse für Jung und Alt.

Fantastische Reiche Strohmann Games Fantastische Reiche Spieleranzahl: 2-6 Altersempfehlung: ab 10 Spieldauer: 20 Minuten Spieleart: Kartenspiel Verlag: Strohmann Games Preis: 19,90 Euro

Renature

Eine Art Domino-Risiko mit Naturthematik ist das Spiel Renature. Dabei sollen die Spieler der Natur helfen, ein umweltverschmutztes Tal in seinen ursprünglichen Zustand zu verwandeln. Es muss entschieden werden, welcher Stein sinnvollerweise wann wohin gesetzt werden sollte, denn am Ende gewinnt derjenige mit dem größten renaturierten Gebiet.

Renature Spieleranzahl 2-4 Altersempfehlung ab 8 Spieldauer 45-120 Minuten Spieleart Brettspiel Verlag Deep Print Games Preis 39,99 Euro

Detective - Erste Fälle

Hier handelt es sich um ein Detektivspiel, bei dem die Spieler zu Ermittlern werden, um einen von drei Fällen aufzuklären. Dabei gilt es Zeugen zu befragen, Beweisgegenstände zu sichern und sich seine eigenen Gedanken zu machen, um den Täter zu entlarven. Detective - Erste Fälle ist die einsteiger- und familienfreundliche Variante des großen Bruders Detective und vor allem durch den geringeren Zeitaufwand ein gelungenes Rätselspiel für die ganze Familie.

Detective - Erste Fälle Spieleranzahl 1-5 Altersempfehlung ab 12 Spieldauer 90 Minuten + Spieleart Brettspiel Verlag Pegasus Spiele Preis 24,99 Euro

City of Angels

Ein etwas düstereres Detektivspiel ist City of Angels. Die Spieler werden in das Los Angeles der 1940er Jahre versetzt, um einen von neun Fällen zu lösen. Dabei übernimmt die Mehrheit der Spieler die Rolle von Detectives und einer die eines Gauners, der bei jedem Spielzug versucht, die anderen durch Bluffs, Manipulation und Lügen hinters Licht zu führen.

City of Angels Spieleranzahl 1-5 Altersempfehlung ab 16 Spieldauer 30-150 Minuten Spieleart Brettspiel Verlag Pegasus Spiele Preis 69,95 Euro

Anno 1800

Die wohl am meisten erwartete Spieleneuerscheinung dieses Jahr ist die Brettspielvariante des beliebten PC-Dauerbrenners Anno 1800. In diesem großen Strategie-Spiel baut jeder Spieler kontinuierlich die eigene Industrie auf, um seine Heimatinsel weiterzuentwickeln. Ziel ist es, eine kluge Verteilung von Arbeitskräften zu schaffen und natürlich die Wünsche der Bevölkerung zu erfüllen.