Schauspieler Robert De Niro wird 80

Robert De Niro zählt zu einen der größten Hollywoodstars der letzten Jahrzehnte. Bereits acht Mal war er für einen Oscar nominiert, zwei Mal hat die begehrte Trophäe gewonnen. Heute wird er 80 Jahre alt. Das waren seine größten Rollen.

Im Jahr 2016 wurde ihm eine besondere Auszeichnung verliehen: Die Presidential Medal of Freedom. Sie gilt in den USA als die höchste Auszeichnung für Zivilpersonen.

In "Analyze That - Reine Nervensache 2" (2002) heizte er als Mafiaboss Paul Vitti den Gefängnisinsassen mit einem Song aus dem Musical "West Side Story" so richtig ein.

Im Psychothriller "Kap der Angst" aus dem Jahr 1991 spielte De Niro den wegen Vergewaltigung verurteilten Max Cady, der sich an seinem damaligen Strafverteidiger rächen will.

Im Film "Taxi Driver" aus dem Jahr 1976 spielte Robert De Niro den vereinsamten Taxifahrer Travis Bickle, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, für Ordnung in den Straßen von New York zu sorgen.

Er war der Taxi Driver, ein wilder Stier, Mafiosi und noch vieles mehr – die Filme, in denen Robert De Niro mit dabei war, waren vor allem in den ersten Jahrzehnten eher düster und ernst. In seinen Rollen hat er insbesondere als Charakterdarsteller überzeugt.

Seinen großen Durchbruch hatte Robert De Niro in Martin Scorseses Film "Der Pate II", in dem De Niro als Hauptdarsteller den jungen Mafiaboss Vito Corleone spielt. Für diese Rolle bekam er seine erste Oscarauszeichnung.

Darum wurde Robert De Niro Taxifahrer, Saxophonist und lernte Karate

Als Charakterdarsteller hat Robert De Niro sich bei vielen seiner Rollen sehr akribisch vorbereitet. Vor seiner Rolle im Film "Taxi Driver" war De Niro zum Beispiel tatsächlich eine Zeit lang als Taxifahrer in New York unterwegs, für seine Rolle als Saxophonist in "New York, New York" lernte er Saxophonspielen und für eine andere Rolle, in der er ein Holzbrett zerschlagen musste, nahm er ein Jahr lang Karateunterricht.

Das Engagement von De Niro hat sich schon früh gezeigt. Bereits seit er ein kleiner junge war wollte er Schauspieler werden, heißt es. Bei seiner Familie ist dieser Wunsch auf fruchtbaren Boden gefallen. Sein Vater, Robert De Niro Senior, war Maler und seine Mutter Poetin und Malerin.

Robert De Niro und Martin Scorsese

Aufgewachsen ist Robert De Niro in "Little Italy", einem kleinen Stadtteil auf der Insel Manhatten in New York, ganz in der Nähe ist auch Hollywood-Regielegende Martin Scorsese groß geworden. Aber nicht nur diese Nähe hat die beiden verbunden. Gemeinsam sind sie zu wahren Hollywoodhelden geworden – einer vor und einer hinter der Kamera.

Zwischen 1973 und 2023 haben die beiden an zehn Filmproduktionen gemeinsam gearbeitet. Darunter sind mit "Taxi Driver", "Wie ein wilder Stier", "Goodfellas" und "Casino" auch einige der bekanntesten Filme der beiden.