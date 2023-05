Nach dem Regen kommt die Sonne – und damit wieder viele schöne Outdoorevents im Sommer. Kino im Freien zum Beispiel. Eine kleine Übersicht über die Open Air Kinos bei uns im Land.

Ein lauer Sommerabend mit Popcorn und einem guten Film – den muss man nicht drinnen verbringen. Dafür gibt es auch in diesem Sommer genug Alternativen im Freien. Eine kleine Auswahl an Open Air-Kinos in Rheinland-Pfalz und Umgebung.

Haßloch: Open-Air Kino auf der Pferderennbahn

Schon zum 20. Mal findet auf der Rennbahn des Pfälzischen Rennvereins Hassloch das Open Air-Kino statt. An drei Abenden, vom 27. bis 29. Juli, werden hier Filme gezeigt – und zwar "bei Einbruch der Dunkelheit". Platz gibt es genug: 16 Logen mit je vier Plätzen können im Vorverkauf bei der Tourist-Information Haßloch gebucht werden. Außerdem gibt es überdachte Plätze auf den Tribünen und nicht-überdachte auf dem Rasen. Für Essen und Getränke gibt es einen Caterer, es ist aber auch erlaubt, selbst etwas mitzubringen (außer hochprozentige Spirituosen).

Koblenz: Filme schauen am Deutschen Eck

Direkt am Flussufer mit Blick auf Rhein, Mosel und die Festung Ehrenbreitstein sitzen ist schon cool genug. Beim "KuK", dem Koblenzer Ufer Kino, werden vom 17. bis 27. August diesen Sommer genau dort auch wieder Filme gezeigt. Für Essen und Trinken ist gesorgt, Besucher können sich gerne eine Decke mitbringen und sich auf die Schartwiesen vor dem Campingplatz setzen.

Open-Air-Kino beim Festival des deutschen Films Festival des deutschen Films

Ludwigshafen: Festival des Deutschen Films

Die Parkinsel mitten auf dem Rhein wartet auch diesen Sommer wieder auf viele tolle Filme und Besucher. 88.000 Gäste waren letztes Jahr beim Festival des Deutschen Films zu Gast. Auch dieses Jahr werden vom 23. August bis 10. September viele deutsche Filme Open Air gezeigt. Rund 1000 Karten gibt es pro Vorstellung. Promis werden auch erwartet – im letzten Jahr waren unter anderem Iris Berben, Ulrich Tukur und Joachim Król in Ludwigshafen dabei.

Speyer und Bobenheim-Roxheim: Filmfrühling in der Pfalz

Zwei Locations und insgesamt zwölf Filme gibt es beim Freiluftfestival in der Pfalz. Noch bis zum 21. Mai läuft das Programm am Altrhein von Bobenheim-Roxheim und vom 26. Mai bis 11. Juni dann erstmals im Dompark Speyer. Das Besondere beim "Filmfrühling": Dank einer LED-Leinwand laufen die ersten Filme auch schon am Nachmittag bei Tageslicht. Im Programm sind Filme mit Iris Berben oder Olaf Schubert, der auf der Suche nach seinem angeblichen Vater ist – Mick Jagger. Über den Film hat Olaf Schubert mit uns im SWR1-Interview gesprochen.

Wiesbaden: Schiff Open Air

Hollywood-Blockbuster am Rheinufer. Zuerst an der Reduit in Mainz-Kastel vom 17. bis 24. August und dann am Schiersteiner Hafen vom 25. August bist zum 2. September, alles bestuhlt. Imbiss- und Snack-Wagen sorgen für Verpflegung von Grill-Klassikern bis hin zu vegetarischen Snacks und natürlich Popcorn und Getränken. Wer einen filmbegeisterten Vierbeiner hat, kann den auch gerne mitbringen.

Hinweis: Diese Liste ist lediglich eine kleine Auswahl an Open Air-Kinos, die im Sommer 2023 in Rheinland-Pfalz und Umgebung stattfinden. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.