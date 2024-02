"Moguntia" Johannes Bersch

Eine der Ikonen der Mainzer Fastnacht ist die "Moguntia", verkörpert von Johannes Bersch. Kurz vor dem Rosenmontagsumzug besuchte Bersch uns im SWR1 Studio. Michael Lueg hat mit ihm nicht nur über die Frauenquote in der Meenzer-Fastnacht gesprochen.

SWR1: Wie fühlt sich der Rosenmontag an?

Johannes Bersch: Sehr schön also gerade nach dem Rosenmontag im letzten Jahr sind wir alle ganz euphorisch. Das war, glaube ich der schönste Rosenmontag, den die letzten zwei Generationen erleben dürfen. Das Wetter war fantastisch. Heute ist es ein bisschen trüb, aber solange es nicht regnet. Ich glaube, wir sind alle guter Dinge und möchten diese Erfolgsserie heute fortsetzen.

SWR1: Sie sehen total frisch aus. Aber, es gibt ja einige, die sehen zum Höhepunkt einer solchen Kampagne dann müde aus. Wie schaffen Sie das?

Bersch: An dieser Stelle liebe Grüße an meine Maskenbildnerin, die das fantastisch hinkriegt, mich so aussehen zu lassen. Ins Bett kam ich glaube ich heute morgen um vier. Der der Schein trügt also ein wenig.

SWR1: Checken Sie eigentlich ihre Gesten und die Pointen vorher mit Freunden oder Bekannten ab?

Bersch: Mit Freunden weniger. In diesem Fall haben wir das ja quasi unter echten Bedingungen in Säälen geprobt. Wir sind drei-, viermal mit dieser Nummer aufgetreten. Ansonsten – klar, das nähere Umfeld dient schon mal dazu, dass man so den einen oder anderen Gag macht und fragt, was hältst du davon. Aber dass man den Bekanntenkreis zusammentrommelt und dann im Partykeller die Nummer durchspielt, das haben wir nicht gemacht.

SWR1: Fast eine Mini-Keller-Prunksitzung …

Bersch: Ja, das wäre eine Idee. In Mainz sind ja auch Kneipensitzungen sehr beliebt.

SWR1:Warum fehlt es eigentlich der Meenzer-Fastnacht an Frauen-Nachwuchs?

Bersch: Die Frage stelle ich mir tatsächlich auch schon lange. Ich glaube der Punkt, der vielleicht bis in die 1970er oder womöglich 1980er-Jahre der Fall war, dass die Fastnacht-Szene männer-dominiert war, ist überschritten. Es liegt vielleicht tatsächlich in den Händen der Damenwelt selbst in den Vordergrund zu treten. Ich glaube es ist tatsächlich etwas evolutionsbedingtes Mann-Frau-Thema, weil die Männer einfach gerne vor vielen Leuten die Bühne betreten. Das ist halt grundsätzlich eher so ein Männerding, glaube ich. Also einfach ein bisschen „den Gockel machen“ und alle hören mir zu, das ist vielleicht wirklich so eine Männersache.

SWR1: Also keine Margit Sponheimer mehr in Sicht?

Bersch: Die Frauenquote hat die letzten Jahre schon zugenommen, aber es läuft halt so im Mittelfeld. Die herausragenden Figuren, wobei in den 90er-Jahren kam die "Apolonia" in Mainz groß raus – die gab es schon. Oder denken Sie an Hildegard Bachmann. Es gab schon auch die großen Frauenfiguren. Aber es wäre wünschenswert, wenn da ein bisschen mehr weiblicher Nachwuchs käme.

Das Gespräch führte Michael Lueg.