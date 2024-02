Wir hatten da ein kleines Problem vor den närrischen Tagen, aber Sie haben uns mit vielen tollen Büttenreden versorgt. Als Gewinner wurde Volker Kasulke aus Koblenz unter allen Einsendungen ausgelost!

Wie alles begann

Eigentlich wollten wir uns ja mal selbst an einer Büttenrede versuchen. Aber unser Fastnachts-Autor hat es mit den Kreppeln etwas übertrieben und lag seitdem krank im Bett. Über den Anfang ist er leider nicht hinausgekommen.

So beginnt die SWR1 Büttenrede...

Isch werd verrickt, wie jedes Jahr, die Fassenacht is widder da.

Diesmol wollt ich was Scheenes schreibe, doch ich muss uffm AB bleibe.

Ihr liebe Leit, ihr misst jetz helfe, sonst werds nit lusdisch, bei de Gelbe...

Dann waren Sie gefragt...

...und so baten wir um Ihre Hilfe: Schreiben Sie für uns die SWR1 Büttenrede. Egal, ob in Ihrem Dialekt oder auf Hochdeutsch. Was in Ihrer Büttenreden-Fortsetzung auf jeden Fall vorkommen sollte, waren die Begriffe:

SWR1 (Rheinland-Pfalz)

Badehose

Schneegestöber und

Michael Lueg und/oder Steffi Vitt

Die Gewinner-Büttenrede von Volker Kasulke aus Koblenz

SWR1 Hörer Volker Kasulke hat die SWR1 Büttenrede vervollständigt und die Verlosung gewonnen. Für sein Siegerbild hat er sich als bunter Clown in Schale geworfen und grüßt mit einem Olau aus Koblenz! privat / V. Kasulke

Beim SWR1 do laufe Wette, wer kann de Fastnachtssendung rette. De Fastnachts-Autor der ist fort, on sitzt met Bauchweh om Abort.

Wer von de SWR1-Pappnase, soll nun de Hörerschaft bespaße? De Michael Lueg ist zum Eisbade, hat de Steffi Vitt och eingelade.

Bei Schneefall on met kalte Klaue, sind die ins Eis ein Loch am haue. De Michael springt aber zu fix, trägt außer einer Wollmütz nix.

Off got deutsch kurz und knackisch, ohne Badehose splitternackisch. Dat Steffi hat ihm zugebrüllt, bei dem Schneegestöber kannst de unverhüllt, aus dem kalte Wasser steige, do gibt et sowieso net viel zu zeige.

De Michael wor kurz verprellt, hat sofort locker klargestellt. Wenn och paar Teile schockgefrore, Hauptsach warm sen meine Ohre.

Zom Glöck verläuft der kalte Spaß, ohne kratze em Hals, noch läuft de Nas. Also wird de Fastnachtssendung moderiert, sogar von beiden kostümiert.

Steffi Vitt als Schneeflocke, on de Michael en Badehos on Tennissocke. Beide begrüße als wär nix gewese, alle Närrinnen on Narrhallese.

Stimmungsmusik läuft Hits an Hits, keiner bleibt mehr off em Sitz. On et schallt aus em Studio in Mainz, ein dreifach Helau vom SWR1.

Die Büttenrede On Air

Die Mainzer Fastnachtsikone Jürgen Wiesmann alias "Ernst Lustig" trägt die Büttenrede in SWR1 Der Nachmittag vor UND dem Gewinner winken zusätzlich noch zwei Karten für eine Veranstaltung seiner Wahl, präsentiert von SWR1 Rheinland-Pfalz.

Wir bedanken uns bei allen Büttenreden-Schreiberinnen und Schreibern mit einem dreifach donnerndem HELAU!