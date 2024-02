Last Minute Verkleidung

Schon wieder keine Idee, als was man sich kurzfristig an Fastnacht verkleiden könnte?

Wir zeigen schnelle Kostümideen, die mit wenig Aufwand in ein paar Minuten fertig sind!

Während manche Närrinnen und Narren, das ganze Jahr überlegen, als was sie sich in der 5. Jahreszeit verkleiden wollen, sind viele eher spontan und kurzfristig unterwegs.

Wir zeigen Verkleidungen für kleines Geld, für die nicht stundenlang eingekauft, genäht oder gebastelt werden muss. Die Warnweste wird zum Hingucker Eine Warnweste hat man entweder schon zu Hause oder bekommt sie für knapp 3 Euro an der Tankstelle. Diese Warnweste (egal ob gelb oder orange) benutzen wir als Grundstock für zwei unterschiedliche Kostümideen.

Eine Verkleidung mit aktuellem Bezug: der Klimakleber! SWR Für das Kostüm des Klimaklebers braucht man neben der Warnweste noch ein dickeres Stück Styropor. Dieses Styropor wird wie ein Stein grau angemalt und mit Hilfe einer Schnurr oder eines Kabelbinders über eine Schlaufe an der Hand befestigt, damit der "Fake"-Stein wie festgeklebt wirkt. Dagegen: Mit der Warnweste wird man an Fastnacht schnell zu einem Streikenden! SWR Demonstrationen und Proteste gibt es gerade im ganzen Land. Warum also auch nicht mal an Fastnacht als Demonstrant verkleidet ein Statement setzen und mit Trillerpfeife und Schild für die richtige Kreppel-Füllung kämpfen. Schnelle Verkleidung mit altem Streifen-Shirt Ein Streifen-Shirt haben viele schon im Schrank. Mit ein bisschen Fantasie und kleines Accessoires ist das gestreifte T-Shirt wahrscheinlich die beste Grundlage für ein einfaches Kostüm. SWR Mit Kopftuch wird das gestreifte T-Shirt schnell zum Piratoutfit.

SWR Oder darf es ein Pantomime sein? Das Streifenshirt eigenet sich zusätzlich als Matrose, Bankräuber, Knasti, Zebra usw.