Er ist der Präsident des Mainzer-Carneval-Clubs, feierte sein Debüt als dessen Symbolfigur "Till" in "Mainz bleibt Mainz" und kommentiert im SWR-Fernsehen den Rosenmontagsumzug in Mainz - Florian Sitte.

SWR1 Moderator Michael Lueg hat sich am Rosenmontag vor dem Umzug mal nach dem Befinden des Narren erkundigt.

SWR1: Gude in Meenz! Helau!

Florian Sitte: Ich wünsche Ihnen was, helau!

SWR1: Till Eulenspiegel ist der bekannteste Narr der Welt und Sinnbild des Spottes. Wen verspotten Sie aktuell am liebsten in der Kampagne?

Sitte: Inzwischen und je länger die Kampagne geht, mein eigenes Äußeres. Denn es wird nicht besser!

SWR1: Verstehe. Gut, dass wir hier kein Fernsehbild haben!

Sitte: So ist es. „Radiogesicht“ macht bei mir momentan Sinn!

SWR1: Till Eulenspiegel, hält ja den Spiegel vor. Wenn Sie jetzt in den Spiegel schauen, was sehen Sie?

Sitte: Dann sehe ich so langsam müde Augen.

SWR1: Was ist eigentlich so am anstrengendsten in der Kampagne?

Sitte: In der aktuellen Kampagne, muss ich sagen, ist es so ein bisschen der Druck. Es war schon eine andere Erwartungshaltung der Närrinnen und Narralesen. Es hat dann trotzdem alles geklappt und es war in Ordnung. Von daher darf ich überhaupt nicht meckern. Aber es war mit der neuen Rolle natürlich anstrengend, das muss ich zugeben.

SWR1: In den letzten Jahren haben sich die politischen Redner weniger getraut, die Mächtigen auf die Schippe zu nehmen. Aber gerade den Mächtigen soll der Spiegel vorgehalten werden. Warum ist die Fastnacht dieses Jahr wieder ein bisschen mehr Fastnacht?

SWR1: Ich glaube das sind einfach die Zeiten. Es wird immer unruhiger und auch immer so ein bisschen verrückter. Wie Sie sagen: Wir halten den Spiegel vor. Es ist nicht unsere Aufgabe, irgendwie zu urteilen oder jemanden irgendwie zu brüskieren oder zu beleidigen. Wir wollen wirklich den Spiegel vorhalten. Es wird dann ernst, wenn wir das Gefühl haben, dass es eventuell an die Narrenfreiheit gehen könnte. Und ich glaube, deswegen wurden die Töne dieses Jahr auch ein bisschen schärfer.

SWR1: Sie kommentieren zusammen mit Patricia Küll den Rosenmontagszug in Mainz im SWR Fernsehen. Schon aufgeregt?

Sitte: Doch das geht jetzt so langsam los. Das Adrenalin kommt so langsam. Das ist auch gar nicht so schlecht, weil dann erwachen die Lebensgeister wieder so ein bisschen.

SWR1: Haben Sie denn Angst, dass Ihnen da mal irgendwie kurz mal nichts einfällt oder dass sie so ein Blackout haben und denken: Die kenne ich doch, aber wie heißen die gleich?

Sitte: Total! Also damit rechne ich sogar. [lacht]

Das Gespräch führte Michael Lueg.