1982. Im Südatlantik tobt der Falkland-Krieg zwischen Argentinien und dem Vereinigten Königreich. Mittendrin im Kampfgeschehen: Der britische Zerstörer Sheffield: ein graues, 125 Meter langes Ungetüm mit mehr als 280 Mann Besatzung. Am 4. Mai wird es von einer Rakete getroffen, das Schiff brennt und 20 Seeleute kommen ums Leben. Die Überlebenden versammeln sich an Deck, warten auf Rettung, bilden eine Menschenkette und singen bis zu ihrer Rettung: "Always Look On The Bride Side Of Life“ von Monty Python. Diese Geschichte trifft genau den Kern, um welchen es in dem Lied geht: Sich auch in den schweren Zeiten immer ein wenig Optimismus zu bewahren. "Always Look On The Bright Side Of Life" wird durch den Film "Life of Brian" bekannt. Der Film wird damals von Ex-Beatle George Harrison mit 4 Millionen Dollar unterstützt und Harrison rettet damit das Projekt.Der Song ist übrigens einer der beliebtesten bei britischen Beerdigungen.