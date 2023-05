Die Vorbereitungen für die Krönung von König Charles III. am 6. Mai laufen auf Hochtouren. Am Sonntag findet das Krönungskonzert statt, bei dem Stars wie Lionel Richie und Take That auftreten werden. Doch welche Musik hört der König privat am liebsten?

Neben seiner Vorliebe zu klassischer Musik scheint der Monarch auch ein Interesse an Popmusik zu haben. Im Rahmen einer Sondersendung im Krankenhausradio teilte er im Juli 2021 eine Liste seiner Lieblingssongs, um den Mitarbeitern des britischen Gesundheitsdienstes NHS (National Health Service) und allen Freiwilligen zu danken, die bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie geholfen haben.

Hierfür erstellte er eine Playlist mit 13 seiner persönlichen Lieblingssongs, darunter Stücke von Barbra Streisand, Edith Piaf und Dick Powell. Eine Auswahl der Playlist stellen wir Ihnen hier vor. Hören Sie mal rein!

The Three Degrees - "Givin' Up, Givin' In" (1978)

Diana Ross - "Upside Down" (1980)

Peter Skellern - "You're A Lady" (1972)

Old Blind Dogs - "Bennachie" (1992)

Leonard Cohen - "Take This Waltz" (1986)

Bereit zum Feiern?

In der genannten Radioshow hob König Charles den Pop-Hit "Givin' Up, Givin' In" hervor. Der Song wurde von der Soulgruppe The Three Degrees zu seinem 30. Geburtstag gespielt, und er beschrieb ihn als "einen meiner Lieblingssongs, der mir vor langer Zeit einen unwiderstehlichen Drang zum Aufstehen und Tanzen verschaffte".

Diana Ross gehört zu den erfolgreichsten amerikanischen Sängerinnen der Musikgeschichte. Die Single "Upside Down" brachte Ross ihre neunte Nominierung für den Grammy Award in der Kategorie "Best Female R&B Vocal Performance" ein. Nebenbei ist der Song auch einfach super zum Tanzen! Das dachte sich vermutlich auch König Charles....

Die Debütsingle des britischen Sängers und Songwriters Peter Skellern war gleichzeitig sein erster und größter Hit, der Platz drei der britischen Single-Charts und Platz 50 der amerikanischen Billboard Hot 100 erreichte. Der Song sollte laut Skellern an Nordengland erinnern: "Ich wollte, dass die Leute die nassen Kopfsteinpflaster und die Lowry-Gemälde (Anm. der Redaktion: L. S. Lowry war ein englischer Künstler aus Manchester) sehen, wenn sie "You're a Lady" hören". Ob das Lied dem König deshalb so gut gefällt?

Die schottische Musikgruppe Old Blind Dogs spielt traditionelle schottische Volksmusik und keltische Musik mit Einflüssen aus Rock, Reggae, Jazz, Blues und nahöstlichen Rhythmen. In wechselnder Besetzung entstand so auch das Lied "Bennachie" auf dem Album "New Tricks".

"Ich habe Leonard Cohens Stimme und seine ganze Art zu singen immer geliebt. Er war offensichtlich unglaublich anspruchsvoll in der Art, wie er sang, aber auch schrieb", sagte König Charles über den kanadischen Sänger und Songwriter in einem Radiospecial 2018. Als seinen Lieblingssong nannte er "Take This Waltz", den er als "sehr bewegend" beschrieb: "Die Worte sind so außergewöhnlich, ein bisschen wie Salvador Dalí, sie führen einen in diese bemerkenswerte Dalí-ähnliche Welt."

Mit dieser bunten Mischung findet sich bestimmt etwas, um den Krönungstag am Samstag, 6. Mai, gebührend zu feiern. Ob mit einem Walzer oder einem Disko-Tanz, bleibt ganz Ihnen überlassen! Oder aber Sie machen es wie Charles 1985, als er noch ein Prinz war. Wie wäre es mit Breakdance? Für einen spontanen Tanz scheinen die britischen Royals sich jedenfalls nicht zu schade zu sein. Schauen Sie mal rein!

Verfolgen Sie die Krönung live im Fernsehen ARD Sondersendung: King Charles III. – Die Krönung in London Am Samstag, dem 6. Mai 2023 ab 09:30 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

Hier finden Sie die vollständige Liste der Lieblingssongs von König Charles III. aus dem Jahr 2021.

König Charles über seine musikalischen Vorlieben in einem Radiospecial von 2018.

Das Ministerium für Digitales, Kultur, Medien und Sport des Vereinigten Königreichs (DCMS) hat für die Krönungsfeier eigens eine Playlist auf Spotify angelegt. Sie enthält 26 Songs und endet mit einem passenden Titel der Band Years & Years – "King".