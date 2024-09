per Mail teilen

Katie Melua hat eine der zartesten Stimmen der Popmusik-Welt und bringt uns mit ihren Hits zum träumen. Am 16. September 2024 feiert sie ihren 40. Geburtstag.

Zu den bekanntesten Songs der georgisch-britischen Sängerin gehören "Nine Million Bicycles" oder "The Closest Thing To Crazy".

Katie Melua wurde mit 16 Jahren entdeckt

Katie Melua ist mittlerweile seit fast 25 Jahren im Musikgeschäft tätig. Entdeckt wurde sie bereits mit 16 Jahren vom britischen Musikproduzenten Mike Batt, der auch ihre ersten sechs Alben produzierte.

Batt hat ihre wunderschöne und zarte Popstimme gehört und wusste sofort, dass die Songs so produziert werden müssen, dass Katie Meluas Stimme im Fokus steht und nicht erdrückt wird.

Katie Melua - Nine Million Bicycles (Official Video)

Melua ist ein Familienmensch

Familie ist für Katie Melua sehr wichtig. Das zeigt sie zum Beispiel auch auf dem Cover ihres 11. Studioalbums "Love And Money", das im Jahr 2023 erschienen ist. Dort präsentiert sie sich stolz mit Babybauch.

Ihr heute fast dreijähriger Sohn ist ihr ein und alles. Auf ihrem Instagram-Profil sieht man auch, dass sie sich immer gerne mit ihren Freunden umgibt. Katie Melua wird ihren 40. Geburtstag also bestimmt ordentlich feiern.