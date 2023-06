Gleich mit seiner ersten Platte "Mambo Nr. 5" landete Lou Bega 1999 seinen größten Hit. Dabei stammte die Musik von jemand ganz anderem – ein Fall für die Gutachter.

Lou Bega wurde 1975 als Sohn eines ugandischen Vaters und einer Italienerin in München geboren. Seine Jugend verbrachte er hauptsächlich in der bayerischen Metropole, lebte allerdings auch für einige Jahre in Miami.

Dort lernte er den kubanischen Mambo kennen. Dieser Tanz war in Miami angesagt. Gleich mit seiner ersten Platte "Mambo Nr. 5" landete Lou Bega 1999 seinen größten Hit. Acht Millionen weltweite Verkäufe und das Album "A little Bit Of Mambo", das ebenfalls mehrfaches Platin ergattert hat, untermauerte den musikalischen Senkrechtstart. Dabei stammte die Musik von jemand anderem...

Die Mambos werden durchnummeriert

Und der heißt Perez Prado. Prado hat eine Unmenge von Mambos geschrieben. Der heiße Rhythmus aus Cuba machte ihn und seine Band in den USA bekannt, das war 1949. Und weil Perez Prado für seine Stücke keine Titel mehr eingefallen sind, hat sie durchnumeriert. Der Mambo, um den es geht, hat die Nummer 5.

Der Mambo und die Frauen

Genau 50 Jahre später, 1999, kommt der junge und unbekannte Sänger Lou Bega auf die Idee, diesen ursprünglich instrumentalen Mambo mit einem Text auszustatten. Und weil die Musik so fröhlich und quicklebendig ist, denkt er beim Texten an schöne Erlebnisse. Und die hat er mit Frauen gehabt, denn Lou ist charmant und er sieht gut aus.

Ich bin mit allen genannten Mädels ausgegangen

Da war die Monika, die Erika, die Rita und die Tina – die Mary und die Jessica. Am liebsten hat er Sandra gemocht, deshalb lässt er sie in der Sonne erscheinen. Also, mit all den Damen will er etwas gehabt haben. Ob das so stimmt oder eher Wunschdenken ist, bleibt mal offen.

Ein Fall für die Gutachter

Der Titel ist so unglaublich erfolgreich und spielt sehr viel Geld ein. Und weil das so ist, wird die Frage interessant, ob die neue Version eine Coverversion ist – eine Bearbeitung oder vielleicht sogar eine neue Komposition. Jetzt sind die Gerichte dran. Insgesamt werden vier musikwissenschaftliche Gutachten erstellt, die sich teilweise Wiedersprechen.

Und am Ende löst sich alles in Wohlgefallen auf: Jeder bekommt seinen Anteil, auch die Erben von Perez Pardo und Lou Bega kann, nach eigenen Angaben, von dem "Mambo No. 5" bis heute gut leben. Das tut gut, denn noch so einen Erfolg hat er nicht mehr zustande gebracht.