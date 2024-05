U2 hatten mit den Alben "War" und "The Unforgettable Fire" einen Riesenerfolg. Doch damit wurde der Druck auf die Band nicht kleiner.

Im Gegenteil: Die Plattenbosse wollen mehr und endlich soll auch der große Markt in den USA richtig erobert werden. Wie soll das nächste Album aussehen? Wie soll es klingen?

In den 80er Jahren war U2 auf der Suche nach einem neuen Sound. Dabei entstand einer ihrer größten Hits "With Or Without You". picture-alliance / Reportdienste picture alliance / United Archives | Fryderyk Gabowicz

Auf der Suche nach einem neuen Sound

Der Synthie-Pop, der Ende der 80er angesagt ist, gefällt ihnen nicht. Sie wollen dem etwas entgegensetzen. Es soll zu den Wurzeln des Blues und Rock gehen, aber modern klingen. Also machen sie es wie viele Unternehmen heute: Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis.

Die Band geht also in Klausur und mieten sich dafür ein altes Landhaus irgendwo in Irland. Die riesige Empfangshalle – ein zweistöckiger Saal – wird das Aufnahmestudio. Schlagzeuger Larry ist begeistert: Der große Raum gibt ihm einen Wahnsinnssound. Die anderen in der Band finden den Sound auch gut, nur hört man außer dem Schlagzeug wenig von den anderen Instrumenten.

Teamwork makes the dream work

Sie experimentieren viel herum, haben aber eigentlich nur Songfragmente, kommen nicht voran und sind unzufrieden. Doch U2 sind eine der wenigen Gruppen, die komplett als Band funktionieren. Zwar schreibt Bono die Texte, aber die Band komponiert gemeinsam. Jemand hat eine Idee, die anderen improvisieren und am Schluss gibt es eine gemeinsame Komposition. Da braucht es manchmal einen magischen Moment, der alles ändert und den Weg zeigt...

An einem Tag experimentiert Larry Mullen mit einem Schlagzeuggroove, Adam Clayton spielt die Basslinie zu einer Akkordfolge, die ihm Bono irgendwann gezeigt hat. Dave Evans "The Edge" hat an diesem Tag ein neues Effektgerät bekommen, einen Prototypen der Infinite Guitar. Mit dem Effektgerät kann man Gitarrentöne ins unendliche ziehen. Damals war alles noch provisorisch verkabelt und ziemlich wacklig. Später erzählt er, dass auf der ersten Tour mit dem Gerät sein armer Techniker regelmäßig einen Schlag bekam. Er experimentiert in einem Nebenraum mit dem Teil und spielt zum Bass und Schlagzeug.

Produzent Brian Eno und Bono hören im Studioraum alles zusammen und sind begeistert – das ist der Sound, nach dem sie gesucht hatten! Schwebend und geheimnisvoll. Brian Eno braucht nur noch Keyboard Arpeggios hinzuzufügen und der neue Sound steht.

Stört eine Ehe beim Songschreiben?

Fehlt natürlich noch der Gesang. Bono denkt darüber nach, warum er in dieser Zeit solche Schwierigkeiten hatte, zu schreiben. Ein Grund war seine Ehe mit Alison Hewson, die übrigens bis heute hält. Später hat er geschrieben, wie er sich damals fühlte:

Der Text ist Qual pur: Ich zog einfach meiner Wege und war glücklich dabei. Ich war aber nun mal dieser Frau begegnet, die ich mehr als mein Leben liebe. Ich begann mich zu fragen, ob ich vielleicht deshalb nicht schreiben konnte, weil ich nun an der Kette lag, sozusagen dressiert wurde. Wenn ich jemanden kennenlernte und mit ihm losziehen wollte, um mir seine Welt anzusehen, konnte ich das nicht, weil ich ein verheirateter Mann war. Ich dachte, sollte ein Künstler so leben? Werde ich sesshaft und Kinder haben und mein Talent verraten? Oder werde ich meine Ehe verraten? Auf mentaler Ebene war das eine schwere Zeit für mich…

Bono und seine Frau Ali Hewson sind seit 1982 verheiratet und haben zusammen vier Kinder. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / abaca | Zabulon Laurent/ABACA

Das ist in dem Text auch zu spüren. "With Or Without You" erscheint im März 1987 als erste Single aus dem Album The Joshua Tree und wird zu einem der bekanntesten Songs von U2. 2004 wurde der Song vom Rolling Stone auf Platz 131 der "500 besten Songs aller Zeiten" gewählt.