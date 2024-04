Mit dem Album "Elton John" hat das Duo Elton und Bernie endlich Erfolg. Zunächst vor allem in England, doch das Management wittert die Chance auf einen Karrieresprung.

Engländer stehen in den USA hoch im Kurs, aber die Amerikaner wollen nicht nur Platten kaufen, sie wollen die Stars auch erleben. Also wird Elton John für Auftritte im legendären Troubadour in LA gebucht. Seine Shows dort werden zur Legende und die Karriere in den USA nimmt ihren Lauf. Mit dabei ist natürlich Texter Bernie Taupin, der alle Shows als Zuschauer verfolgt.

Bernie Taupin verliebte sich

Diese Amerika-Reise war für den jungen Bernie eine Offenbarung. Vom kalten zugeknöpften England ins warme freizügige Kalifornien. Besonders die Frauen hatten es ihm angetan. Sie waren unheimlich frei, in engen Hüfthosen und Spitzenblusen. Sie bewegten sich so lasziv, fast tanzend und waren alle so zierlich…

Natürlich verliebt er sich sofort. Maxine wird seine Freundin und später seine Frau. Sie blieb auch gleich bei ihm im Tross der Band und nähte an den Kostümen Elton Johns. Sie war die Inspiration für "Tiny Dancer", was so viel heißt wie winzige oder zierliche Tänzerin.

Blue Jean Baby, L.A. Lady, du nähst der Band die Klamotten.

Deine schönen Augen, dein Piratenlächeln, du wirst einen Musiker heiraten.

Schöne Ballerina, du musst sie im Sand tanzen gesehen haben.

Und jetzt ist sie in mir, und für immer bei mir,

die winzige Tänzerin in meiner Hand.

Bernie sagte zwar immer wieder, der Song sei allgemein für alle kalifornischen Frauen, aber Maxine selbst sieht das anders: "Ich wusste, dass es um mich ging", sagte sie. "Ich war als kleines Mädchen im Ballett und habe Flecken auf Eltons Jacken und Jeans genäht" – beides kommt im Song vor. Sie erinnert sich noch genau, als sie den Song bei den Aufnahmen in den Londoner Trident Studios 1971 zum ersten Mal gehört hat: