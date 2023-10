Elton John – "Goodbye Yellow Brick Road"

Es ist das erfolgreichste Album in Elton Johns langer Karriere "Goodbye Yellow Brick Road". Und es ist nicht nur sein erfolgreichstes Album, sondern auch das erfolgreichste Glam Rock-Album aller Zeiten.

1973 – Ein legendäres Musikjahr

Das Musikjahr 1973 hat uns einige Meilensteine beschert: Pink Floyd's "Dark Side of the Moon", The Who veröffentlichten "Quadrophenia", die Eagles "Desperado", Stevie Wonder hatte seine "Innervisions" und Elton John brachte uns sein siebtes Studioalbum "Goodbye Yellow Brick Road".

Und während Elton John 1973 in den USA schon seinen ersten Nummer 1 Hit mit "Crocodile Rock" hatte, ließ der große Durchbruch in seiner Heimat Großbritannien noch auf sich warten. Mit "Goodbye Yellow Brick Road" sollte er es dann aber auch endlich in seiner Heimat nach ganz oben schaffen.

Elton John hat auf "Goodbye Yellow Brick Road" nicht nur einen seiner größten Hits: "Candle In The Wind", sondern noch ganz viel anderes gepackt. Er hatte so viel Material für das Album, dass er nicht einfach ein "normales" Album veröffentlicht hat, sondern gleich ein Doppelalbum mit 17 Songs. Mit mehr als 20 Millionen verkauften Einheiten ist es, wie erwähnt, das kommerziell erfolgreichste Album des britischen Musikers, wurde mit Gold und Platin ausgezeichnet und ist auch eines seiner wichtigsten Platten.

50 Jahre "Goodbye Yellow Brick Road" und der Bühnenabschied

Im 50-jährigen Jubiläumsjahr seines Albums "Goodbye Yellow Brick Road" hat sich Elton John auch von der Bühne verabschiedet und natürlich gab es auch bei dem Titel seiner letzten Tour eine kleine Hommage an seinen persönlichen Bestseller: "Farewell Yellow Brick Road".

Von Jamaika nach Frankreich

Die Produktion von "Goodbye Yellow Brick Road" war sehr turbulent. Eigentliche wollten Elton John und sein Team in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston aufnehmen, wo auch zuvor schon die Rolling Stones ihr Album "Goats Head Soup" aufgenommen haben.

Warum die ganze Gruppe einen Tag vor Beginn der Aufnahmen dann doch noch nach Frankreich ins Studio Château d’Hérouville umgezogen ist, wie das Team es geschafft hat, bis zu vier Songs am Tag zu schreiben und aufzunehmen, darüber sprechen wir im Podcast.

1973 veröffentlichte Elton John sein Album "Goodbye Yellow Brick Road". DJM Goodbye Yellow Brick Road Titelliste: Funeral for a Friend / Love Lies Bleeding Candle in the Wind Bennie and the Jets Goodbye Yellow Brick Road This Song Has No Title Grey Seal Jamaica Jerk-Off I've Seen That Movie Too Sweet Painted Lady The Ballad of Danny Bailey Dirty Little Girl All the Girls Love Alice Your Sister Can't Twist (But She Can Rock 'n Roll) Saturday Night's for Fighting Roy Rogers Social Disease Harmony

Shownotes

Über diese Songs vom Album “Goodbye Yellow Brick Road” wird im Podcast gesprochen

(08:54) – “Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding”

(30:22) – “Goodbye Yellow Brick Road”

(42:40) – “Candle in the Wind”

(47:32) – “Bennie and the Jets”

(57:42) – “Saturday Night’s Alright for Fighting”

Über diese Songs wird außerdem im Podcast gesprochen

(04:35) – “Crocodile Rock” von Elton John

(15:53) – “Layla” von Derek and the Dominos

(36:29) – “Son of your Father” von Chicory Tip