10 + 1 Fun Facts über Elton John

per Mail teilen

Elton John ist einer der größten und bekanntesten Superstars der Welt. So gut wie jeder kennt ihn - die Frage ist allerdings, wie gut? Mit diesen Fun Facts testen Sie Ihre Kenntnisse. Hätten Sie es gewusst?

1. Sir Elton John:

Der Sänger wurde 1998 von Elisabeth II. für sein soziales Engagement zum Ritter geschlagen und darf sich seitdem Sir Elton John nennen.

2. Vom Geburts- zum Künstlernamen:

Sein eigentlicher Name ist Reginald Kenneth Dwight. Er benannte sich Elton John nach dem Saxophonist Elton Dean und dem Sänger Long John Baldry. Das ist noch nicht alles: sein künstlerischer Zweitname ist darüber hinaus Hercules.

3. Patenonkel Elton:

Elton John und sein Mann David Furnish haben diverse Patenkinder. Zum Beispiel Sean Lennon, Sohn von John Lennon, oder Brooklyn Beckham, Sohn von David und Victoria Beckham. Die Patentante ihrer eigenen beiden Söhne Zachary und Elijah ist Lady Gaga.

4. Früh übt sich:

Er brachte sich das Klavier spielen mit 4 Jahren selbst bei.

5. Beeindruckende Show mit einzigartigem Instrument:

Seit 2011 tritt Elton John in Las Vegas mit der "Million Dollar Piano"-Show auf. Sein Klavier ist dabei mit über 68 kleinen LED-Bildschirmen bestückt, die Herstellung des ca. 1.500kg schweren Instruments dauerte fast 4 Jahre. Der Film zur Show wurde in 1.200 Kinos in über 40 Ländern gezeigt.

picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Brian Jones

6. Weltoffen unterwegs:

1979 wurde er der erste westliche Rockstar, der in Israel und der Sowjetunion auftrat.

7. Bunt, bunter, Elton:

Der Sänger probierte früher des Öfteren verrückte Outfits aus. Er trat bereits als Freiheitsstaute, als Mozart, Eiffelturm oder Donald Duck auf. Die Kollegen vom Rolling Stone Magazine haben auf ihrer Homepage die besten Outfits zusammen gestellt.

8. Superstar for free:

Am 13. September 1980 gab er ein Konzert vor rund 400.000 Fans im Central Parc von New York – umsonst.

9. Wer kann, der kann:

Er feierte seinen 60. Geburtstag im Madison Square Garden in New York – dieser Auftritt war auch gleichzeitig sein 60. Konzert dort.

10. Geschichtsträchtiges Album:

Elton John hält mit "Candle in the wind" (1997) den Rekord für das zweitmeist verkaufte Album aller Zeiten. Ursprünglich für die verstorbene Marilyn Monroe geschrieben, widmete er die Platte 20 Jahre nach ihrer Veröffentlichung der ebenfalls viel zu früh ums Leben gekommenen Prinzessin Diana.

11. Wohnst du noch oder lebst du schon?

Zur Feier seines 50. Geburtstags verkleidete sich Elton John als Sonnenkönig. Sein Kostüm war so ausladend, dass er angeblich mit einem Möbelwagen vorgefahren werden musste.