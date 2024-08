Das Neueste aus der Gamingwelt in Köln

Die Gamescom 2024 öffnet in Köln ihre Tore. Ab sofort erwartet die Besucher das Neueste aus der Gaming Welt und die aktuellen Spiele-Highlights und mehr.

Gamescom der Rekorde – Größer, schneller, weiter

Die Gamescom (20.-25.08.) wird auch in diesem Jahr wieder einmal etwas größer als in der Vergangenheit. Mehr als 1400 Aussteller werden sich in diesem Jahr auf der Gamescom präsentieren. Außerdem wächst auch die Zahl der internationalen Aussteller auf der Gamescom. In diesem Jahr sind mehr als 60 Länder bei der Gamescom vertreten.

Was ist die Gamescom? Die Gamescom ist das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele und Europas größte Business-Plattform für die Games-Branche. [...] Die Gamescom wird gemeinsam von der Koelnmesse und dem Game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. veranstaltet. Quelle: www.gamescom.de

Leitthema der Gamescom "Die größte Community der Welt"

Gaming verbindet Menschen auf der ganzen Welt miteinander. Mehr als drei Milliarden Menschen auf der Welt spielen Videospiele. Online oder zu Hause mit Freunden, aber auch über alle Grenzen hinaus verbinden Videospiele Menschen auf der ganzen Welt. Mit dem Slogan "Die größte Community der Welt" will der Game-Verband das manifestieren und auch Nicht-Gamern zeigen.

Was man oft vergisst, oder gar nicht so auf dem Schirm hat, ist die soziale Kraft von Spielen. Also dass Spielerinnen und Spieler über alle Grenzen hinweg riesige Welten erschaffen, ganz intensiv zusammenarbeiten, dass Freundschaften entstehen in Spielen [...]. Das ist eine Botschaft, die wollten wir nochmal unterstreichen und nach außen senden, weil die wird nirgendwo so deutlich, wie auf der Gamescom.

Außerdem will man mit diesem Leitthema auch aufzeigen, was für eine unglaubliche Wirtschaftskraft die Gamesbranche hat, erklärt Felix Falk im ARD-Podcast "Reisegruppe Gamescom". Mehr als 10 Milliarden Euro werden jedes Jahr im Gamingbereich umgesetzt – mehr als in den Bereichen Film und Musik zusammen.

Aber auch darüber hinaus können Videospiele etwas für die Gesellschaft tun, zum Beispiel auch die Demokratie stärken sagt Felix Falk.

Wir beobachten, dass immer mehr Institutionen Games ganz bewusst nutzen, um die Demokratie zu stärken, um die Demokratie zu schützen. Das ist eine ganz wunderbare Nachricht in Zeiten, in denen wir mit Desinformationen zu kämpfen haben, mit Demokratiefeindlichkeit, mit Geschichtsvergessenheit [...]. Ich sag mal ein paar Beispiele: Vom Auswärtigen Amt, von der Bundeszentrale für politische Bildung [...].

ARD-Podcast zur Gamescom 2024: "Reisegruppe Gamescom"

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr auch einen ARD-Podcast passend zur größten Gamingmesse der Welt. Im Podcast "Reisegruppe Gamescom" gibt es in der "Gamescom"-Woche täglich eine neue Folge mit Stars aus der Gamingbranche.

Ubisoft, Microsoft, Blizzard und Co. – Diese Gamingriesen sind mit dabei

Während viele Gameshersteller ihre Spiele und Neuigkeiten inzwischen auf eigenen Events präsentieren sind bei der Gamescom dennoch viele große Namen vertreten.

Zum Beispiel auch der französische Hersteller Ubisoft, der unter anderem auch in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz seine Spiele entwickelt. Von Ubisoft sind bekannte Spielemarken wie Assassins Creed, Far Cry oder auch die Tom Clancy-Spiele "Rainbow Six" und "The Division". Außerdem präsentiert der Hersteller ein neues Spiel aus dem Star-Wars-Universum.

Darüber hinaus ist zum Beispiel auch Konsolenhersteller Microsoft vor Ort und viele andere bekannte Spielhersteller wie Bandai Namco oder Capcom.

Das erwartet die Besucher - Gamescom ist mehr als Gaming!

Neben neuen Spiele-Highlights und versteckten Indie-Gaming-Perlen, die es zu entdecken gibt, bietet die Gamescom auch abseits von Gamingthemen viel zu entdecken. Es wird in diesem Jahr zusätzlich noch ein neues Areal für Brett- und Kartenspiele geben, sowie einen Bereich in dem sich unterschiedliche Künstler präsentieren können.

Gamescom ist auch Influencer, Streamer und Politiker

Neben den neuesten Games, die die Fans auf der Gamescom ausprobieren können, werden auch wie immer viele Youtuber, Influencer und Streamer mit dabei sein. Daher gibt es vor Ort für Fans auch immer mal wieder die Möglichkeit ein Foto oder Autogramm vom Lieblingsstar zu ergattern.

Neben Influencern und anderen Digital-Stars werden auch viele Politiker die Gamescom besuchen, denn auch für die Politik wird das Thema "Gaming" immer wichtiger.