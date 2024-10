Unbekannter Bruder, falsche Schwester und andere Geheimnisse

Familiengeheimnisse basieren auf sehr persönlichen Geschichten. Manche werden gerne verschwiegen, weil sie zu peinlich, verrückt oder auch unglaublich sind. Und auch vor den Familien der Stars machen diese Geheimnisse nicht Halt.

Wir werfen mit SWR1 Musikredakteur Stephan Fahrig einen Blick hinter lang gehütete Geheimnisse von Madonna und Co., die einen richtig berühren können.

Madonna – Wenn Geheimnisse verraten werden

In Familien gibt es immer wieder Ärger unter Geschwistern, so auch bei Superstar Madonna. Sie hat sich zeitweise von ihrem jüngeren Bruder Christopher Ciccone getrennt. Dazu soll unter anderem die Veröffentlichung von Ciccones Buch "Life With My Sister Madonna" im Jahr 2008 beigetragen haben, da dieses Einblicke in Madonnas Leben und ihre Familienbeziehungen gab, die sie selbst als privat betrachtete.

2012 hatten die beiden schließlich wieder Kontakt. Als Christopher Anfang Oktober dieses Jahres an Krebs starb, nahm sie in einem langen Instagram-Post von ihm Abschied und beschrieb ihre Beziehung als sehr innig: "Er war der Mensch, der mir so lange am nächsten stand."

Madonna auf Instagram: "My brother Christopher is gone."

Billy Joel – Vater lässt Familie im Stich

Billy Joels Familie wurde in seiner Kindheit vom Vater verlassen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Superstar Billy Joel war unfreiwillig lange von seinem Vater und einem Bruder – den er nicht kannte – getrennt. Seine Beziehung zu seinem Vater Howard Joel war in seiner Kindheit kompliziert, nachdem er die Familie verlassen hatte. Die Trennung hatte auch einen tiefgreifenden Einfluss auf seine Musik und er verarbeitete sie in seinen Songs.

Eric Clapton – Das Leben des Stars war eine Lüge

Eric Clapton wuchs bei seinen Großeltern auf und wusste nichts von seinen richtigen Eltern. dpa Bildfunk Picture Alliance

Der Gitarrist Eric Clapton wurde in Ripley in England geboren und verbrachte dort bis zu seinem neunten Lebensjahr eine relativ zufriedene Kindheit bei seinen Eltern. Also, zumindest bei den zwei Menschen, die er dafür hielt, bis er erfuhr, dass sie eigentlich seine Großeltern waren.

Seine leibliche Mutter war bei Erics Geburt erst 16 Jahre alt, der Vater war kanadischer Soldat und ist schon vor der Geburt abgehauen. Also wuchs Clapton ab seinem zweiten Lebensjahr bei seinen Großeltern auf. Die erzähltem ihm, seine Mutter sei seine Schwester. Als er dann die Wahrheit endlich erfuhr, wollte sie von ihrem Sohn Eric nichts wissen. Für Eric Clapton war sein Leben eine einzige Lüge.

Seinen Vater lernte Eric nie kennen, widmete ihm aber den Song "My Father's Eyes".

Eric Clapton - My Father's Eyes (Official Music Video) | Warner Vault

Jon Bon Jovi – Vom Bodenwischer zum Superstar

Jon Bon Jovi arbeitete sich nach oben. dpa Bildfunk Picture Alliance

Aber es gibt auch positive Familiengeschichten in der Rockmusik. Jon Bon Jovi verdiente sich als Jugendlicher Geld mit Arbeit in Plattenstudios dazu. Eins davon gehörte seinem Cousin Tony Bongiovi. Jon wurde im Power Plant Studio als Aushilfe eingestellt – Kaffee kochen, Geschirr spülen, aufräumen. Er hat allerdings die Zeit genutzt, um Stars wie Aerosmith über die Schulter zu schauen.

Außerdem durfte er Musik-Demos aufnehmen. Cousin Tony half ihm dabei und förderte Jon, indem er Musiker engagierte. Am Ende war "Runaway", die erste Hit-Single für Bon Jovi fertig, obwohl es noch gar keine Band gab.