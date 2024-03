John Bon Jovi träumt früh von der großen musikalischen Karriere. Mit 13 lernt er Gitarre und Klavier und gründet in seiner Heimatstadt Jersey seine erste Band. Mit 16 hat er schon einige Auftritte in lokalen Clubs.

Doch vom Rockstar und Glamour Leben ist er noch weit entfernt. Die paar Dollar sind nicht mehr als Taschengeld. Ein Cousin von ihm hat ein professionelles Tonstudio. Dort bekommt er einen Nebenjob. Allerdings als Studio Hilfskraft. Im Klartext: Er musste dort aufräumen und die Böden putzen. Doch natürlich wusste sein Cousin von der Musikbegeisterung und dem Talent des Jungen.

Bon Jovi trifft auf Star Wars

Im Jahr 1980 wird in diesem Studio ein denkwürdiges Album aufgenommen "Christmas in the Stars". Mitten im Star Wars-Hype wollten die Produzenten mitverdienen und nehmen ein Weihnachtsalbum rund um die Star Wars Welt auf. Die Geschichte: Droiden basteln Geschenke für Santa Claus. Ein Titel heißt zum Beispiel übersetzt: "Was schenkt man einem Wooki, wenn er bereits einen Kamm hat". Ein weiters Highlight des Projektes war ein Duett mit R2 D2 begleitet von einem Kinderchor. Und hier bekommt Jon Bon Jovi seine Chance, er darf diesen Titel singen.

Er war jung und brauchte das Geld

Der Komponist der Songs denkt sich schon bei den Aufnahmen, dass er nicht der einzige ist, der mit dem Werk später erpresst werden kann. Aber Bon Jovi war jung und brauchte das Geld. Erfolg hatte die kuriose Platte kaum. Immerhin hatte er jetzt aber Kontakte in die Branche. Einige Zeit später erscheint ein Titel von ihm auf einem Sampler mit Regionalen Bands. "Runaway" heißt der Song. Er gründet seine Band Bon Jovi. Das Debut Album erscheint und die Single "Runaway" wird sein erster großer Erfolg.