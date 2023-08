Happy Birthday Queen of Pop

Madonna wird 65 – erst vor Kurzem schockte sie ihre Fans, als sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ob Madonna heute fit genug ist, ihren Geburtstag zu feiern?

Tatsächlich soll sich Madonna nach ihrer wirklich ernsthaften Infektion aus dem Juni sehr gut erholt haben und sogar schon wieder für ihre anstehende Jubiläumstour proben und dementsprechend auch fit genug sein, um ihren Geburtstag zu feiern. Die private Feier in ihrem Haus in New York wird aber vermutlich etwas kleiner ausfallen.

Madonna ist die Queen of Pop. In diesem Herbst feiert die Sängerin ihr 40-jähriges Karriere-Jubiläum mit einer großen Tournee. dpa Bildfunk picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Joel Ryan

Madonna feiert mit der ganzen Welt – auf ihrer Jubiläumstour

Die große Party können dann im Herbst die Madonna Fans auf ihrer Tour erleben. Da feiert Madonna das 40-jährige Jubiläum ihrer Bühnenkarriere, auch bei uns in Deutschland darf gefeiert werden. Im November kommt Madonna für insgesamt vier Konzerte nach Köln und Berlin.

Weltstar Madonna und die Skandale

In vierzig Jahren Karriere war Madonna auch immer gut für den ein oder anderen Skandal. Da war zum einen das Musikvideo zu „Like A Virgin“ aus dem Jahr 1984, ihrem ersten wirklich großen Hit, bei dem sie sich sehr sexy in einem Hochzeitskleid in den Kanälen von Venedig gerekelt hat und beim Song „Like a Prayer“, 1989 zeigte sie sich im Musikvideo in Reizwäsche in einer Kirche.

Aber auch mit ihren Liveperformances hat sie schon die Welt schockiert. 2003 knutschte die Queen of Pop auf der Bühne mit Popsängerin Britney. Das Foto von dem Kuss ging um die Welt. Sex und Provokation gehörten, das kann man sagen, immer schon zum Konzept der Person und Kunstfigur Madonna.

Bei den MTV Video Music Awards 2003 haben Madonna und Britney Spears die Welt schockiert. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Julie Jacobson

Madonna ist aber nicht nur dafür bekannt, dass sie gekonnt und leidenschaftlich gerne provoziert, sondern auch dafür, dass sie eine echte Macherin ist. Neben der Musik hat sie auch schon als Schauspielerin gearbeitet und ist Autorin.

Taylor Swift, Miley Cyrus & Co. – Madonna ist ein Vorbild

Madonna zeichnet sich aber vor allem auch dadurch aus, dass sie ihre Karriere von Anfang an als starke, selbstbewusste und auch selbstbestimme Frau gestaltet hat. Madonna hat die Dinge gemacht, die sie wollte und wie sie es wollte, dafür wird sie von vielen Menschen bewundert. Und auch nachfolgende Generationen weiblicher Popstars wie Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé, Miley Cyrus oder Taylor Swift hat sie damit beeinflusst und ihnen mit Sicherheit auch den Weg geebnet.