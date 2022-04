Dr. Marianne Koch | Ärztin und Autorin

per Mail teilen

Marianne Koch hat ein Leben, wie es schillernder nicht sein könnte: Erst Filmstar, dann Ärztin. Auch heute mit 90 Jahren ist sie noch fit, hat ihre eigene Hörfunksendung und schreibt Bestseller.

Filmstar per Zufall

Sie spielte an der Seite von Gregory Peck, Clint Eastwood und Heinz Rühmann: Marianne Koch war eines der berühmtesten Filmgesichter der 50er und 60er Jahre. Dabei hatte sie nie von der großen Filmkarriere geträumt, sondern war entdeckt worden, als sie während ihres Medizinstudiums in den Bavaria Filmstudios im Kopierwerk jobbte.

Ärztin aus Leidenschaft

1971 hatte Marianne Koch genug von der Glitzer- und Glamourwelt und nahm ihr Medizinstudium wieder auf. Mit 43 legte sie ihr Staatsexamen ab, wurde Internistin und machte eine eigene Praxis in München auf.

Erfahrene Expertin

Heute mit 90 arbeitet Marianne Koch nach wie vor als Expertin in der BR-Hörfunksendung „Gesundheitsgespräch“, schreibt Bücher und gibt ihr medizinisches Know-How weiter. In ihrem Buch „Unser erstaunliches Immunsystem“ beschäftigt sie sich damit, was wir tun können, um unser Immunsystem zu stärken – nicht erst seit Corona ein wichtiges Thema.

Moderation: Claudia Deeg