Falsch entsorgte Batterien und Akkus können Ursachen für Müllbrände sein. Stefanie Peyk aus der SWR1 Umweltredaktion erklärt, warum der Elektroschrott so schnell Feuer fangen kann.

Wieso fängt Elektroschrott im Müll Feuer?

Schon bei 50 Grad Celsius können sich die Lithium-Ionen Akkus entzünden. Diese Temperaturen können an heißen Sommertagen und durch den Druck im Inneren eines Müllbergs schnell erreicht werden.

Zusätzlich können die Akkus im Müll beim Umschütten beschädigt werden, was zu Kurzschlüssen führt. Laut Stefanie Peyk haben die Brände in der letzten Zeit extrem zugenommen. Sie gefährden sogar schon die Recycling-Struktur in Deutschland.

Wer investiert schon Millionen in eine Sortieranlage, wenn er Angst haben muss, dass sie morgen in Flammen aufgeht?

Wo verstecken sich Batterien und Akkus?

Es gibt Produkte, von denen man im ersten Moment nicht weiß, oder bei denen man vergisst, dass sie Batterien und Akkus enthalten. Dazu zählen zum Beispiel blinkende Kinderschuhe, Glückwunschkarten mit Mini-Lautsprechern oder Einweg E-Zigaretten. Diese Produkte müssen unbedingt entsprechend entsorgt werden.

Sie sind genauso Elektroschrott wie der Mähroboter, der digitale Kopfhörer oder die elektrische Zahnbürste.

Sie können Ihren Elektroschrott bei kommunalen Sammelstellen wie dem Wertstoffhof abgeben oder beim Schadstoffmobil. Kleinere Geräte können Sie in der Regel auch in größeren Geschäften abgeben.

So wird Elektroschrott entsorgt, wenn Sie ihn in einem Laden abgeben

Ihre ausgedienten elektrischen Geräte werden zusammen mit anderem Elektroschrott abgeholt und in eine Sortieranlage für Elektroaltgeräte gebracht.

Die elektrischen Zahnbürsten haben zum Beispiel das Problem, dass ihr Akku nicht einfach herausgenommen werden kann. Sie müssen also in einem speziellen Schredder in einer brandgesicherten Atmosphäre zerkleinert werden, sagt Stefanie Peyk. Danach werden die Einzelteile getrennt, zum Beispiel in Plastik und Metall. Wenn es möglich ist, werden die Rohstoffe dann wieder verwendet.

Elektroschrott richtig entsorgen verhindert Brände und erleichtert das Recycling.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk.

Wenn Sie wissen möchten, wo sich der nächste Wertstoffhof in Ihrer Nähe befindet, finden Sie auf der Internetseite der Wertstoffhöfe in Rheinland-Pfalz eine Übersicht.