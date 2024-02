Im Frühjahr sind viele Menschen krank. Da helfen Liebe, Ruhe und Medikamente, um wieder auf die Beine zu kommen – und bestimmte Zimmerpflanzen. Dabei sprechen wir nicht von Kräutern, die zur Behandlung eingesetzt werden.

Unsere Gartenexpertin Natalie Bauer weiß, welche Pflanzen Sie sich dafür in die Wohnung holen sollten.

Natürliche Schadstoff-Filter fürs Büro

Schadstoffe in der Luft findet man häufig in unseren Büros. Ein Drucker verpulvert beispielsweise den ganzen Tag Tonerstaub in die Luft oder ältere Möbel dünsten vielleicht ungesunde Stoffe aus. Bestimmte Pflanzen könnten über Enzyme in den Blättern diese Schadstoffe herausfiltern und in Zucker und Aminosäuren umwandeln. Daher ist es immer sinnvoll, Innenräume mit Pflanzen "aufzuforsten". Für das Büro empfiehlt unsere Expertin die Birkenfeige (Ficus benjamina) oder auch die Zimmeraralie (Fatsia japonica) und den Drachenbaum.

Saubere Luft durch Pflanzen

Es gibt auch Zimmerpflanzen, die Grippe und Erkältungen verhindern können. Sie können die Viren zwar nicht abtöten, aber sie reichern unsere Atemluft mit Feuchtigkeit an, so Natalie Bauer. Dadurch haben es Viren schwerer, in unsere Nase und auf die Nasenschleimhaut zu gelangen.

"Je feuchter die Luft und die Nasenschleimhaut, umso schwerer wird es für die ganzen Viren", weiß unsere Expertin. Eine ideale Pflanze dafür ist beispielsweise das Fensterblatt (Monstera) oder Philodendron und die Fahne. Diese Pflanzen können sehr viel Wasser aufnehmen und über die Blätter auch wieder ausdünsten.

Pflanzen für besseren Schlaf

Auch für das Schlafzimmer gibt es geeignete Pflanzen, um unseren Schlaf zu verbessern. Ideal dafür sind Pflanzen, die die Luft reinigen und Sauerstoff produzieren. Zu empfehlen ist der Bogenhanf, die Aloe, die Grünlilie und als Allrounder die Efeutute. Die kann in jedem Zimmer stehen und wächst auch sehr schön.

Über unsere Gartenexpertin

Gartenbloggerin und Gartenplanerin Natalie Bauer (c) Natalie Bauer / https://wildes-gartenherz.de/

Die SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer bloggt unter "Wildes Gartenherz" regelmäßig über ihren Garten und gibt "gerne mit humorvollem Mundwerk" hilfreiche Tipps rund um Garten und Pflanzen.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk.