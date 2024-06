Prince – "Purple Rain"

Es ist nicht nur das bekannteste Album von Prince, sondern auch das kommerziell erfolgreichste! "Mit 'Purple Rain' hat sich Prince sein eigenes Denkmal erschaffen", sagt SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius.

Auf "Purple Rain" hat Prince 1984 zusammen mit seiner Band "The Revolution" sein ganzes musikalisches Können auf ein Album gepackt. Das ganze Album ist eine wilde Mischung aus Funk, Electro, R&B, Pop und Rock. Es geht um Sex, Liebe und Spiritualität und alles endet mit der epischen Rockballade "Purple Rain".

Hinweis zur Meilensteine Folge Diese Folge der SWR1 Meilensteine wurde bereits im April 2021 veröffentlicht. Wir bitten dies zu berücksichtigen.

Dass "Purple Rain" ein absoluter Meilenstein der Musikgeschichte ist, erkennt man abseits der Musik schon an den Zahlen. 25 Millionen Mal wurde das Album verkauft und ist damit eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Auch die Kritiker hat das Album überzeugt: Gleich zwei Grammies und einen Oscar gab es für das Meisterwerk von Prince.

Seit 2011 ist "Purple Rain" auch Teil der "Grammy Hall of Fame" und der Rolling Stone setzt das Album auf Platz acht der besten Alben aller Zeiten. In der SWR1 Musikredaktion ist Stephan Fahrig (wie man häufig zu hören bekommt) mit Sicherheit der größte Prince-Fan überhaupt. Er durfte den legendären Künstler 1985 bei einem Konzert in Köln treffen und sagte über die Musik von Prince einmal:

Als am Ende nach 18 Minuten "Purple Rain" die letzten Keyboard-Töne verstummten war meine musikalische Welt nicht mehr dieselbe.

Auch wenn Prince in den USA schon vor "Purple Rain" bekannt war, gelang dem exzentrischen Prince erst mit diesem Album der große Durchbruch in Deutschland. Aber dass Prince sich musikalisch so entwickelt hat, wie wir ihn heute kennen, war eigentlich gar nicht geplant, zumindest nicht von Seiten seiner Plattenfirma. Die hätte den jungen Künstler damals gerne als neuen Stevie Wonder aufgebaut. Heute können wir sagen: Gut, dass das nicht geklappt hat.