Am 7. Juni wäre Prinz 65 Jahre alt geworden. SWR1 Musikredakteur Stephan Fahrig berichtet von seiner Begegnung mit einem der größten Musiker aller Zeiten. Es ist ein magisches Erlebnis, das er nie vergessen wird.

Es war Liebe auf den ersten Blick und Ton. Am 30. März 1985 konnte Europa Prince zum ersten Mal live erleben. Allerdings nicht direkt auf der Bühne, sondern im Fernsehen. Prince hatte seine geplante Europa-Tournee abgesagt, und so wurde ein Konzert seiner US-Tour innerhalb der "ARD Rockpalast Nacht" übertragen, live aus Syracuse, New York. Als am Ende nach 18 Minuten "Purple Rain" die letzten Keyboard Töne verstummten war meine musikalische Welt nicht mehr dieselbe.

Es war Liebe auf den ersten Blick und Ton

Prince: Erstes Europakonzert in Frankfurt

Allerdings dauerte es noch über ein Jahr, bis ich Prince beim ersten Europakonzert in der Frankfurter Eissporthalle hautnah live erleben durfte. Plötzlich war ich Fan, obwohl ich diese Verbundenheit mit einem Künstler nie eingehen wollte. 1998 gab es dann für mich ein ganz besonderes nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Ich durfte Prince, der sich zu der Zeit allerdings THE ARTIST nannte, persönlich treffen – von Nervosität jede Spur. Zu viert folgten wir am 27. Dezember unserer Prince-Assistentin in die Katakomben der Kölner Lanxess Arena, um schlussendlich in einem kleinen Raum zu landen, der mich an die Umkleide der Sporthalle an meiner alten Schule erinnerte. Hier also sollte sie stattfinden, die Begegnung, von der ich immer schon geträumt hatte, so ganz ohne Glanz und Glamour – egal.

Erinnerungsstücke von SWR1 Musikredakteur Stephan Fahrig: als Prince 1998 in Köln auftrat, nannte er sich noch THE ARTIST. Stephan Fahrig

Persönliche Begegnung mit THE ARTIST

Es folgten unendlich lange zehn Minuten des Wartens, in denen mir die merkwürdigsten Fragen durch den Kopf gingen. Dann öffnete sich die Tür und ER stand da in Weiß. In meiner Erinnerung war er von einem schimmernden Licht umgeben, als er zu uns herüber schwebte und plötzlich vor mir stand, und begleitet von einem unmerklich gehauchten "Hi" mir seine Hand entgegenstreckte. Jetzt wäre die Zeit gewesen für all die Fragen, die ich mir zurechtgelegt hatte, aber ich konnte nicht, kein Wort wollte sich von meiner Zunge lösen und so war dieser flüchtige Augenblick, der kurze Händedruck, das einzige, was mir blieb. Als er dann wieder ging, rief ihm noch eine Anwesende die Frage hinterher, ob er denn an Gott glaube.

Der kurze Händedruck war das einzige, was mir blieb.

Plötzlich schien er größer zu werden, seine Stimme war nicht mehr das schüchterne "Hi", sondern tief und bestimmt, als er antwortete: "Yes and you will hear it tonight!"