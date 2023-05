Der Hit von The Police ist alles andere – nur kein Liebeslied. Die Melodie ist romantisch, aber Sting hatte dabei etwas ganz anderes im Kopf...

Vor einiger Zeit habe ich die Ehre gehabt, bei einer Hochzeit Orgel spielen zu dürfen. Und die Braut hat sich "Every Breath You Take" als Lied für die Trauung gewünscht. Da habe ich mir gedacht "Wenn die wüsste…".

"Every Breath You Take" ist alles andere – nur kein Liebeslied. Die Melodie ist romantisch, aber Sting hatte etwas ganz anderes im Kopf, als er den Text geschrieben hat. Seine Frau hatte sich von ihm getrennt und er war wütend und rasend eifersüchtig. Das sind Gefühle, die man an sich selbst gar nicht mag.

Sting hat seine Eifersucht ins Lied gepackt, um sie loszuwerden. Im Song geht es um einen verlassenen Mann, der seiner Ex-Frau nachstellt: "Jeden Atemzug, jede Bewegung, jeden Schritt von Dir werde ich beobachten", heißt es da. Ein böses, kleines Lied – das sagt Sting über "Every Breath You Take". Das hat nichts mit Liebe zu tun. Es geht um Kontrolle und Überwachung. Das ist Stalking.

Und "Every Breath You Take" gehört nach wie vor zu den beliebtesten Liedern bei Hochzeiten. Auch in England, wo man den Text eigentlich besser verstehen müsste.